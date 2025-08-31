Una joven de 29 años muere apuñalada en su casa y el sospechoso está en estado crítico

Greenwich, al sureste de Londres, amaneció bajo el impacto de una tragedia que ha sacudido la tranquilidad habitual del barrio. Una mujer de 29 años perdió la vida de forma violenta en su propio domicilio, en un suceso que ha generado una fuerte reacción entre los vecinos y las autoridades. El crimen ocurrió el miércoles por la noche, alrededor de las 22:20 horas, en Trafalgar Road, una vía residencial cercana a zonas comerciales y escolares. La víctima fue hallada con heridas de arma blanca, y pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, incluida una ambulancia aérea, no se pudo evitar el fatal desenlace.

La Policía Metropolitana confirmó la detención de un hombre de 33 años, presuntamente conocido de la víctima, que fue encontrado en el lugar con lesiones graves. Según fuentes policiales, el sospechoso permanece hospitalizado en estado crítico y bajo custodia. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que se trata de un caso de violencia doméstica, aunque no se descartan otras líneas de investigación. En los próximos días se realizará una autopsia que podría aportar datos clave sobre la secuencia de los hechos y el tipo de arma utilizada.

El Inspector Detective Mark Franklin, encargado del caso, expresó públicamente su consternación por el suceso y señaló que el equipo policial está en contacto directo con los familiares de la víctima, ofreciéndoles apoyo psicológico y legal. “Es un hecho profundamente trágico que nos obliga a redoblar esfuerzos en la protección de personas vulnerables”, declaró. Aunque el caso ha generado inquietud entre los residentes de la zona, la policía ha indicado que se trata de un incidente aislado y ha reforzado la presencia de patrullas para garantizar la seguridad y tranquilidad en el entorno.

Las autoridades han instado a cualquier persona que pueda aportar información relevante a contactar con los investigadores, recordando que cada detalle puede ser crucial para esclarecer lo ocurrido