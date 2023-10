Una joven de descendencia palestina advierte: "Hamás es un fanático de su religión y haría cualquier cosa por ella"

Una influencer mexicana de TikTok, de descendencia palestina, ha generado atención en las redes sociales al abordar la delicada situación en Israel y Palestina y desvincular a todos los palestinos de las acciones del grupo Hamás.

La usuaria ha compartido su experiencia de haber vivido durante dos años en Israel y su profundo vínculo con la región de Palestina, que se debe a sus raíces familiares en Belén.

“Viví dos años en Israel y soy de descendencia palestina. Lo que pasó en Israel es muy grave. Me he metido a ver los vídeos y los comentarios y hay algo que quiero que entiendan. Palestina no está atacando a Israel, es el grupo de Hamás”, afirma.

“Los palestinos no se quieren ver relacionados con este grupo. Es como si aquí en México te relacionan con un cártel sin ser parte de uno. Mi familia viene de Belén, donde hay familias cristianas y musulmanas. La diferencia es que este grupo es un fanático de su religión y harían cualquier cosa por ella. Sí se está luchando por la libertad de Palestina, pero la libertad no está ligada a lo que están haciendo estas personas”, cuenta.

La influencer asegura que se está relacionando la lucha del pueblo palestino por la libertad con los ataques terroristas de Hamás, algo en lo que la mayoría de los palestinos no se ven identificados.