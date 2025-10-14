El motivo por el que los jubilados podrán ganar hasta 2.000 euros al mes libres de impuestos en Alemania

Alemania continúa buscando fórmulas para reactivar la mayor economía de Europa, y una parte de la solución podría pasar por sus jubilados. Según ha revelado el Financial Times, el Gobierno alemán prepara un proyecto de ley que permitirá a los ciudadanos seguir trabajando una vez alcanzada la edad de jubilación, con la posibilidad de percibir hasta 2.000 euros mensuales libres de impuestos.

La coalición encabezada por el canciller Friedrich Merz tiene previsto aprobar la medida este miércoles, aunque no entrará en vigor hasta el próximo 1 de enero. El plan supondrá un coste estimado de 890 millones de euros anuales. Se trata de una reforma anticipada, ya defendida por el líder conservador durante la última campaña electoral.

¿En qué consiste el 'Plan de pensiones activo' de Merz?

La iniciativa, bautizada como Aktivrente o "pensión activa", está dirigida a los ciudadanos en edad de jubilación con el objetivo de fomentar su permanencia en el mercado laboral y paliar la escasez de mano de obra cualificada que afecta al país. También busca dar respuesta al progresivo envejecimiento de la población alemana, cuya edad media ronda los 46,7 años, la tercera más alta entre las principales economías mundiales. El fenómeno se acentuará en los próximos años con la jubilación de la generación del baby boom.

En la práctica, la medida permitirá a los trabajadores más veteranos percibir hasta 2.000 euros mensuales —24.000 euros anuales— sin tener que pagar impuestos sobre la renta, aunque se seguirán aplicando las contribuciones a la seguridad social. Este incentivo fiscal, según recoge el propio texto, pretende "retener la experiencia y el conocimiento en las empresas durante más tiempo", además de favorecer "un aumento general de la tasa de empleo y contribuir al crecimiento económico y a mayores ingresos para el Estado".

Tal como destaca el Financial Times, al igual que en otros puntos de Europa, a los ciudadanos alemanes ya se les permite trabajar después de la jubilación, con esta medida el gobierno de Merz busca hacerlo más atractivo. De igual manera, el medio citado se ha hecho eco de las palabras de Jolger Schimieding, economista jefe del Berenberg Bank, quien apunta que el número de beneficiarios creerá eventualmente, así como que sus efectos negativos serán compensarán "con creces los costos en un plazo de dos a tres años".

¿Cuál es la edad de jubilación actual en Alemania?

En la actualidad, Alemania está elevando gradualmente la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años para el año 2031, de forma que esta se convierta en estándar para los nacidos en 1964 o después. No obstante, en la actualidad también permite una jubilación anticipada antes de los 63 años, siembre y cuando se hayan cotizado al menos 35 años. Este gesto se traduce en la práctica en una penalización. Es decir, se verá reducida en un 0,3% pero cada mes que se adelante, es decir, un 3,6% por año.