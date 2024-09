El líder supremo de Irán convoca "a todos los musulmanes del mundo" a unirse a Hizbulá contra Israel

Uno de los termómetros para medir la eficacia de los ataques de Israel, y la profundidad de la herida que han causado, es escuchar la reacción de su gran antagonista, Irán. El resto, como siempre, es intentar averiguar cuánto hay de simple retórica en sus excesos verbales y cuánto de amenaza real.

A tenor de la reacción que ha mostrado Teherán este sábado ante la muerte de Hasán Nasrala, el lider de Hizbulá, en los últimos bombardeos israelíes sobre Beirut, el golpe para la milicia libanesa ha sido muy fuerte y, por extensión, para la potencia que la financia y ampara, Irán.

Una prueba de ello es que ha sido el propio líder supremo, Ali Jameneí, quien se ha encargado de fijar la estrategia y lo ha hecho un mandato que, si tiene eco, no invita al optimismo: convocar a todos los musulamanes del mundo a luchar contra Israel. No es una guerra santa, porque no son las palabras empleadas, pero se le parece.

Jamenei instó este sábado a los musulmanes del mundo a apoyar al grupo chií libanés Hizbulá. “Es obligatorio que todos los musulmanes apoyen con orgullo al pueblo del Líbano y a Hizbulá con sus recursos y lo ayuden a enfrentar al régimen usurpador, cruel y malvado (Israel), urgió el líder supremo de Irán en un comunicado publicado en su página web, informa Efe.

Jaimeneí reaccionó así a los ataques de este viernes de Israel contra un edificio residencial en los suburbios de Beirut, donde se hallaba la sede central de Hizbulá, y en los que según el Ejército israelí, murió Nasrala.

Hizbulá aún no se ha mencionado respecto al paradero de su líder, tras los bombardeos que dejaron al menos seis muertos y 91 heridos.

“La matanza de personas indefensas en el Líbano reveló una vez más a todos la ferocidad del perro rabioso sionista y demostró la miopía y la política estúpida de los líderes del régimen usurpador (Israel)”, afirmó la máxima autoridad de Irán.

Jameneí advirtió que el pueblo libanés hará que el “agresor y el malvado enemigo” se arrepienta y agregó que el destino de esta región lo decidirán las fuerzas de resistencia encabezadas por Hizbolá.

Irán, acérrimo enemigo de Israel, capitanea la alianza informal antiisraelí 'Eje de la Resistencia, conformada por Hizbulá, Hamás palestino y los hutíes de Yemen, entre otros.

Teherán ha apoyado a estos grupos aliados durante casi un año de guerra en Gaza y ha acusado a Israel de cometer “crímenes de guerra”.

“La banda terrorista que gobierna el régimen sionista (Israel) no aprendió de su guerra criminal de un año en Gaza y no entendió que la matanza masiva de mujeres, niños y civiles no puede afectar la sólida estructura de la resistencia y destruirla”, sentenció.