"Macron ha conseguido ganar tiempo, pero a cambio de renunciar a la esencia del macronismo"

¿El rechazo de las dos mociones de censura supone un balón de oxígeno para Lecornu?

Es una buena noticia para el Gobierno, pero deja presagiar más escollos por el camino. Otra lectura es que se trata de un Gobierno totalmente dependiente de sus socios, sobre todo el Partido Socialista. El «efecto boomerang» es que tanto socialistas como republicanos han vuelto a primera plana en una especie de Gran Coalición, que devuelve la política a los años noventa sin los extremos.

Los Presupuestos son la próxima prueba del Gobierno. Lecornu descarta aplicar el 49.3. ¿Cree que saldrán adelante con esta coalición de partidos moderados?

Los Presupuestos son el punto culminante al que aspira el Gobierno Lecornu. Va a ser muy complicado sacarlos adelante. Si se adoptan, será a cambio de pagar un precio altísimo que se notará en partidas para políticas sociales. A cambio, el Gobierno renuncia a la reforma de las pensiones, por lo que Lecornu y Macron ha conseguido ganar tiempo para un Gobierno que ha durado más de 14 horas, pero a cambio de renunciar a la esencia del macronismo, una de cuyas medidas estrella era la reforma de las pensiones.

Dado que socialistas y republicanos no desean el adelanto electoral por su debilidad, ¿aguantará el Gobierno hasta 2027?

Existe cierta prudencia entre las filas socialistas y republicanos sobre un adelanto electoral, porque los sondeos no anticipan que vaya a crecer en los meses venideros. Al mismo tiempo, aguantar hasta 2027 es un camino muy largo. Puede que el Partido Socialista o los republicanos den un portazo por un enfado institucional (no estar de acuerdo con las medidas de Lecornu) o por tacticismo porque comprometerse antes de las elecciones es perder capital político. Es preferible acudir a las elecciones prometiendo mucho que estar embarrado en la gestión diaria del Gobierno.

Lecornu ha congelado hasta 2028 la reforma de las pensiones para sobrevivir y ganarse a los socialistas. ¿Hasta qué punto esto supone una derrota para Macron, que hizo de esta contestada ley su promesa estrella en las últimas elecciones?

Para Macron, el hecho de renunciar a la reforma de las pensiones va más allá de renunciar a un punto de su programa. Era la medida simbólica de su mandato reformista, en el que iba a cuadra las cuentas y fomentar la competencia económica. Los planes no han salido como esperaba, por lo cual Macron se mantiene, pero es un Macron sin macronismo porque ha perdido su esencia. Ha ganado tiempo para imponer un Gobierno, pero a costa de renunciar totalmente a su herencia política.

¿Qué capacidad de maniobra le queda a Macron en lo que parece el ocaso de su presidencia?

La capacidad de maniobra se va estrechando. Si después de varios primeros ministros apoyados en la derecha no ha funcionado como esperaba y ahora un primer ministro de centro respaldado más bien sobre el centro izquierda se empieza a tambalear, el repertorio de acción política de Macron se va agotando. Una disolución de la Asamblea no cambiaría gran cosa con el mismo sistema electoral y los mismos programas. Y no creo que vaya a renunciar. Vamos a estar durante un tiempo abocados a un resultado suboptimal, que no funciona bien pero no hay otro mejor.