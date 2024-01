La mafia planea en el juicio por el asesinato de Peter Vries

Este martes ha comenzado en Ámsterdam el juicio contra nueve sospechosos, acusados de haber participado en el asesinato del periodista de investigación Peter R. Vries, de 64 años, conocido por sus reportajes sobre la mafia. “No se puede ser libre viviendo arrodillado”. Ésta era la máxima del periodista holandés quien acabó falleciendo nueve días después de haber sido tiroteado en el centro de Ámsterdam, el pasado 6 de julio 2021 cuando abandonaba los estudios de televisión tras haber participado en un programa. Era un conocido experto en el crimen organizado en el país y por eso era requerido para participar como analista. El atacante disparó cinco veces y alcanzó la cabeza del veterano periodista, lo que acabó resultando fatal.

Tras este tiroteo, la policía holandesa arrestó a dos personas que se habían dado a la fuga ( el que había disparado y su cómplice que le había recogido en su coche). Posteriormente, el arma fue encontrada en este vehículo. La Fiscalía holandesa acabó pidiendo cadena perpetua en el año 2022 para estos dos detenidos. Cuando se esperaba que llegase el veredicto final, éste se pospuso ya que las investigaciones comenzaron a implicar a más personas y esto llevó a arrestos posteriores. Se espera que este juicio concluya a finales de febrero y la sentencia se conozca semanas después.

Este asesinato supuso toda una conmoción en el país, mientras la prensa internacional comenzó a descubrir una Holanda menos idílica de lo acostumbrado. El país de los tulipanes y los zuecos, conocido por sus amplias cotas de bienestar, guarda también sus fantasmas en el armario. Precisamente De Vries se sumergió como pocos en las pozos más oscuros de la sociedad holandesa desde que era muy joven. En el año 2019, la policía le informó de que estaba en la lista de objetivos del criminal más buscado del país, el traficante Ridouan Taghi, quien acabó siendo arrestado en Dubai ese mismo año.

Vries había asesorado a Nabil B, un testigo protegido de un caso contra Taghi, quien también había visto como su hermano y su abogado habían sido asesinados. Aunque al periodista se le había ofrecido la posibilidad de tener escolta, la había rechazado al considerar que esto coartaba su libertad.

A pesar de que el número de sospechosos de este asesinato se ha ido incrementando, los fiscales no han podido a señalar a ninguno de ellos como el autor intelectual del crimen “El hecho de que la identidad de la persona que ordenó el asesinato no se conozca y no esté en este proceso claramente supone una sombra sobre este juicio”, ha asegurado Annemiek van Spanje, la abogada de la familia a la Agencia AFP.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, aseguró tras conocer la muerte de De Vries que ésta era “casi imposible de comprender" y le calificó de "siempre dedicado, tenaz, sin miedo a nada ni nadie, siempre buscando la verdad y defendiendo la justicia", lo que hace "que sea aún más dramático que él mismo se haya convertido ahora en víctima de una gran injusticia".