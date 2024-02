María Corina Machado: «Los chavistas no quieren que me presente porque, contra mí, pierden»

En la oficina de María Corina Machado hay muchos libros. El despacho de la candidata presidencial de la oposición venezolana, elegida por aclamación en las primarias del pasado mes de octubre, tiene una biblioteca pero sobre su escritorio un solo título destaca: «De un día para otro, medidas para cambiar de verdad en las primeras 24 horas de Gobierno», de Patricia Bullrich. El libro es de la excandidata presidencial en Argentina y ahora ministra de Seguridad del Gobierno de Javier Milei, y buscaba contestar cómo afrontaría un eventual primer día como presidenta de esa nación si hubiese salido elegida en las presidenciales.

Machado dice estar construyendo, «entre todos», el país que viene, la manera de gobernar Venezuela una vez que el chavismo abandone finalmente el poder que detenta hace un cuarto de siglo. Aspira, como más de dos millones de personas que la escogieron en las elecciones internas de octubre, a ser ella la que se enfrente en las urnas al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Pero el chavismo la mantiene inhabilitada, ahora con decisión del Tribunal Supremo que, según la Plataforma Unitaria opositora, Estados Unidos, Canadá y otras naciones es una violación de los Acuerdos de Barbados. Ese pacto, firmado en octubre de 2023, brinda el marco para unas elecciones respetables y libres en Venezuela.

María Corina Machado brinda, además, esta entrevista a LA RAZÓN pocas horas después de que el Parlamento Europeo (PE) aprobase una resolución con 446 votos a favor y 21 en contra advirtiendo que no reconocerán resultados de una elección que no sea libre, incluyendo a Corina Machado como competidora. Algo que el chavismo calificó como «grosera injerencia». Corina Machado presume de que se ha generado un nuevo interés sobre lo que ocurre en Venezuela como se ha comprobado en el PE. «Desde hace dos años y medio no tocaban el tema (el conflicto político)».

El chavismo insiste en que su inhabilitación es cosa juzgada. ¿Cree que podrá competir en las elecciones previstas para la segunda mitad del año?

Lo que el régimen se resiste a admitir es que la derrota política, la espiritual, ya se la dimos. Eso es irreversible. Ellos saben que les ganamos 80-20, aun sin un sistema electoral impecable. Cada vez hay más personas dentro del régimen que empiezan a considerar que les podría convenir una solución negociada para avanzar con una transición compleja.

¿Puede ser inevitable esa derrota y aun así ser sin María Corina en la boleta?

Ellos no quieren que yo sea candidata porque saben que contra mí pierden, y van a ir contra cualquiera ante el que crean que pierden. Hay que entender que no se trata de una persona, sino de que los venezolanos tienen derecho a escoger lo que quieran, y no solo Maduro porque eso sería una simulación de una elección.

¿La única manera de derrotar a Maduro es si usted es la candidata?

Yo creo que Maduro va a perder es porque yo soy la candidata.

Estados Unidos ha puesto un plazo hasta abril para reactivar sanciones si no se cumple ese Acuerdo.

¿Cree que volverán las sanciones?

Sabemos que dos meses en Venezuela es muy largo plazo. Están pasando muchas cosas dentro y fuera. Mi mayor obsesión es construir más y más fuerza ciudadana. De aquí a allá, y en el momento clave, va a ser un tema de cómo está ese equilibrio de fuerzas. La realidad es que cada día nosotros ganamos más fuerzas y el régimen la pierde.

¿Tiene interlocución directa con el gobierno de Estados Unidos?

Tengo interlocución directa con muchos gobiernos, incluyendo a Estados Unidos.

¿Y contactos con Donald Trump, que luce será el candidato republicano para noviembre?

Yo tengo contactos con todos los sectores de EE UU, a través del Congreso, a través del Gobierno.

Estados Unidos amenaza con sanciones. ¿Qué puede hacer Europa más allá del plano diplomático?

Se ha generado un nuevo interés con lo que pasa en Venezuela a partir de las primarias, que demostraron que la gente sí está dispuesta a cambiar esto ya. Por eso vemos lo que pasa en el Parlamento Europeo, que hace dos años y medio no tocaba el tema de Venezuela con una resolución. Muchos jefes de gobiernos allá tienen relaciones con los de América Latina que tienen interlocución con Nicolás Maduro. Hay muchas maneras de dejarle el mensaje de forma nítida al régimen de que no van a lavarse la cara con una elección que no sea limpia ni libre.

¿Y en América Latina?

Yo cuando le hablo a la región es porque el centro donde convergen los principales problemas de América Latina está hoy en Venezuela. Si Maduro arrebata esto ‘‘por las malas’’, como él dice, todos estos problemas se van a exponenciar. Pudiéramos tener una ola migratoria como no se ha visto. Pero está el otro escenario, donde pudiéramos avanzar por una ruta de transición aunque sea muy complicada.

Se ha dicho que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es pieza clave por su historia con las inhabilitaciones y su supuesta influencia en Maduro. ¿Hay interlocución con él?

Hay mecanismos de comunicación con casi todos los gobiernos de América Latina. No hay país en el mundo más impactado por el conflicto venezolano que Colombia. Hay muchos intereses desplegados. No tengo duda de que vamos a terminar alineándolos con una transición ordenada.

¿Existe una férrea unidad de partidos opositores con su candidatura o hay dudas por la inhabilitación?

Con la inmensa mayoría estamos trabajando muy bien. Veo que los partidos en sus bases están súper activos, pero además genuinamente. Hemos integrado en todos los equipos que vienen de la sociedad civil y de los partidos que participaron en las primarias y los que no. No puedo yo sola.

Hay sectores que piden pensar en un plan B, una candidatura que la sustituya que sí pueda competir. Incluso dentro de la Plataforma Unitaria. ¿Está de acuerdo?

Yo creo que el mandato de la unidad lo recibimos el 22 de octubre. Y quien va contra ese mandato va contra la unidad.

¿Están ya constituidos los comandos de campaña?

Hay estados donde la articulación fue inmediata, en otros ha costado un poco más. Pero los partidos están desplegados. Tienen un concepto muy bien pensado, es eficiente y muy ágil. Hay algunos que van más rápidos que otros y eso es normal. Tomemos en cuenta que hay represión y violencia. Cuatro personas de nuestro equipo fueron secuestradas por el régimen y no tenemos información cierta de dónde están. Es una desaparición forzosa que viola los Acuerdos de Barbados y todos los demás acuerdos en materia de derechos humanos.

¿Qué le hace falta a su campaña?

Hace falta plata. Hasta ahora todo se ha hecho con las uñas, cada quien poniendo algo. Se nos acerca gente diciendo que confía y pone su casa, su carrito, algo de comida (para los actos), pero necesitamos más ayuda y que todo el mundo pueda poner un poquito.