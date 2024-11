Marruecos acusa al Polisario de lanzar bombas contra la población civil y responde con un dron que causa bajas entre los atacantes

Los medios marroquíes no suelen informar de las escaramuzas entre el Frente Polisario y sus tropas en el Sáhara. En esta ocasión, sin embargo, dan cuenta de un ataque del grupo saharaui en la ciudad de Mehbes cuando, según dichos medios, se celebraba una manifestación para conmemorara el 49 aniversario de la Marcha Verde. El ataque fue repelido mediante la acción de un dron que lanzó proyectiles contra varios vehículos, causando la muerte de varios polisarios, entre ellos un dirigente de dicho grupo.

“La elección del momento pretendía ser simbólica: la celebración del 49º aniversario de la Marcha Verde en el corazón del Sáhara marroquí. El ataque tuvo como objetivo a civiles que acudieron en gran número para participar en una ceremonia dedicada en la ciudad de Mehbes, en la provincia de Assa-Zag, el sábado. Y el objetivo evidente era causar el mayor número de víctimas posible. Así elementos de la milicia armada en manos del Polisario en Argel dispararon al menos cuatro proyectiles, que cayeron no lejos del lugar de la ceremonia. El tiroteo se llevó a cabo desde cuatro vehículos todoterreno procedentes del este del muro defensivo”, explica Le360.

"No se han reportado víctimas. Los cabecillas del atentado terrorista fueron neutralizados gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas Reales, que desplegaron un dron a tal efecto. Entre ellos, un alto dirigente del grupo terrorista Polisario, llamado Abdelaziz Ould Bariya, y sus compañeros. La milicia separatista controlada por el régimen de Argel reivindicó el ataque, pero tuvo cuidado de no atacar a civiles. Este ataque recuerda al ocurrido en Es-Semara la noche del 28 al 29 de octubre, qu tuvo como objetivo barrios civiles de la ciudad del sur de Marruecos, dejó 1 muerto y 3 heridos, 2 de ellos de gravedad, así como pérdidas materiales", recuerda. El Polisario decidió, el 13 de noviembre de 2020, romper unilateralmente el alto el fuego firmado en 1991 bajo los auspicios de la ONU.

Por su parte, el secretario general del Moviniento Saharahui por la Paz (MSP), Hach Ahmed, ha dirigido una carta al enviado especial de la ONU para el Sáhara, Stafan di Mistura, en la que señala: “Nuevamente me comunico con usted para poner en su conocimiento que hace apenas tres horas tres personas, al menos, perdieron la vida y otras tantas resultaron heridas a causa de la intervención de drones marroquíes. Al parecer el ataque se produjo tras el lanzamiento de varios obuses que cayeron en las proximidades de la localidad de Mahbes, al noroeste del Sáhara Occidental no muy lejos de la frontera de Argelia. Perdió la vida en una operación similar un amigo personal de la infancia, Mohamed Ali Uld Ahmed Doula. Como resultado han quedado huérfanos no menos de diez niños y niñas saharauis. Es una ocasión lamentable que me induce una vez más a llamar su atención sobre la necesidad de una intervención urgente para parar lo que, a todas luces, es una guerra absurda que solo ocasiona pérdidas humanas, destrucción de familias, lágrimas y más y más huérfanos y viudas. Es obvio que el proceso de paz se encuentra en un impasse desde hace años y no menos obvio que el sacrificio de jóvenes inocentes en nada ayudara a desbloquear el proceso político. Es una gran incongruencia que estando presentes cascos azules en el territorio y con un cese el fuego en vigor la ONU sea incapaz de evitar la muerte de personas y el dolor entre las familias.

Por su parte, desde el Frente Polisario, ECSaharaui informa de que “La República Saharaui continúa sigilosamente sus operaciones armadas en el norte del país, concretamente en las regiones de Mahbes. Desde las primeras horas de este sábado, el Ejército Popular de Liberación Saharaui (ELPS) efectuó una movilización excepcional dado el acantonamiento de tropas marroquíes en la región de Mahbes con motivo del 49ª aniversario de la «Marcha Verde». A este respecto, las fuerzas armadas saharauis continúan con sus bombardeos contra las guarniciones y atrincheramientos de las fuerzas de ocupación en dicha región (...) El Ministerio de Defensa Nacional ha informado en un comunicado militar, que unidades del sexto regimiento, lanzaron intensos bombardeos a posiciones enemigas emplazadas en el muro militar marroquí. La jornada de la tarde de este sábado, unidades de comando del ELPS ejecutaron nuevos y continuos ataques a la localidad de Mahbes. Durante la tarde de este sábado se reportaron fuertes enfrentamientos entre el Ejército Saharaui y las Fuerzas de ocupación marroquíes en la localidad de Mahbes, donde Marruecos celebraba el 49ª aniversario de la Marcha Verde. Según informes, los hechos se iniciaron a las 14:30 y hasta el momento se han registrado bajas mortales. Sin embargo, los participantes en la celebración marroquí en la zona han salido a resguardarse. Aunque Marruecos niega la destrucción y caos en sus bases. Rabat ha sufrido pérdidas en su arsenal y bajas en sus filas. Llegando a crear una policía militar para vigilar que sus soldados no huyan de la zona de guerra. Este es debido a que los soldados marroquíes se encuentran en atrincheramientos bajo tierra en un desierto, sin posibilidad de salir al exterior y limitando su acción a esperar o prevenir los misiles y penetraciones saharauis”.