"De Marruecos no me fío, pero hay que tener la mejor relación con ellos"

Carlos Miranda y Elio, conde de Casa Miranda, ha plasmado la historia de su vida y especialmente sus 45 años en el Cuerpo Diplomático de España en el libro “Volver a levantarse”, editado por Cuadernos del Laberinto. Durante ese tiempo ha sido embajador en Londres, en la Conferencia de Desarme y dos veces embajador en la OTAN. También ha ocupado el puesto de director general de Política Exterior para Seguridad y Desarme y ha estado destinado en Washington y Argel. Además, fue asesor del ministro de Defensa Narcís Serra, al que valora "muy positivamente". Amante del arte y admirador de Felipe González, estuvo afiliado al PSOE desde 1975 a 2019, año en el que se dio de baja ante la deriva del partido bajo el mandato de Pedro Sánchez.

¿Por qué ha escrito este libro?

He escrito este libro pensando básicamente en la familia, en mis nietos. Creo que si no se cuentan muchas de las cosas que he vivido se acabarán perdiendo. Ese fue el objetivo. Yo he optado más por contar mi vida como un relato y hasta sostengo que se podría leer como una novela en la que el sujeto principal soy yo.

Después de 45 años de carrera, ¿qué opinión le merece el cuerpo diplomático español?

Yo creo que la calidad individual de los diplomáticos españoles es muy buena. Pero el instrumento como tal podría ser mejor, hay que dedicar más dinero. Tenemos menos de 1.000 diplomáticos. Incluso países más pequeños como Dinamarca tienen más diplomáticos que España.

¿Qué ministro de Exteriores español ha sido el más competente?

Creo que Fernández Ordóñez fue un gran ministro porque era un hombre inteligente y a la vez intuitivo. Javier Solana también me pareció un buen ministro.

¿Es razonable y frecuente que un diplomático tenga el carné de afiliado de un partido político?

Es un tema de debate. Hasta qué punto, por ejemplo, es bueno para el país que los jueces se afilien en organizaciones que se llaman de izquierdas y de derechas. Yo creo que en sí no es malo siempre y cuando la actuación del interesado tenga como primer objetivo la defensa de su país. Yo me afilié cuando Franco aún estaba vivo y lo hice porque quería expresar mi compromiso. Por aquel entonces había en los países nórdicos y en Alemania una socialdemocracia que me parecía buena y creí que sería bueno que después de la dictadura hubiera un Partido Socialista fuerte.

¿Cree que haber estado afiliado en el Partido Socialista le pasó factura como diplomático? Pasó los ocho años del gobierno de Aznar “castigado” dentro del Ministerio y luego en la “dacha siberiana

Yo no creo que un ministro llegue y diga, estos son los míos y estos se van a la calle, pero lo que sí que hay en este y en otros ministerios y en todos los países son camarillas. Lo que yo pienso es que, en la alta administración, por lo menos en Exteriores, la gran mayoría los funcionarios son de derechas mientras que la izquierda es más minoritaria. Con lo cual, cuando hay un ministro de derechas o del Partido Popular, lo que he vivido es que es más fácil arrinconar a los que se consideran de izquierdas.

Al parecer, el Gobierno habría planteado darle una embajada a Irene Montero en Chile. ¿Usted está a favor de que políticos ocupen puestos de embajadores?

En general, las embajadas se dan a los profesionales. Por lo tanto, yo no soy favorable a que haya embajadores políticos. Lo que pasa es que tampoco me opongo. Sí un político aporta un valor añadido, adelante. Si resulta que hay un político que ha ido al mismo colegio que Joe Biden y es su amigo, aprovechémoslo y lo hacemos embajador en Washington. Pero otra cosa es colocar a una ministra que la queremos alejar o que no sabemos qué hacer con ella

¿Necesita Europa tener una defensa colectiva al margen de la OTAN?

La UE debería ser capaz de tener una defensa europea. Pero incluso si la obtuviera, no veo motivo para no mantener una alianza con los Estados Unidos y Canadá, con los que mantenemos una identidad y unos objetivos comunes. Lo que pasa es que yo no veo a la Unión Europea capaz de montar su propia defensa. No hay suficiente unidad y sí muchos escollos. No digo que no se puedan superar, y hasta que se llegue a eso la OTAN es la defensa de la Unión Europea. Por lo tanto, debilitar la OTAN es un error.

¿España debería participar en la coalición europea en el Mar Rojo?

Me entristece mucho que España no participe. Lo que está en riesgo son cuestiones que también nos afectan porque los buques que pasan por el Mar Rojo y el Canal de Suez también llegan a Barcelona, Algeciras o Bilbao. Nosotros somos de una confraternidad que se llama la Unión Europea y por lo tanto debemos colaborar teniendo los medios como los tenemos

¿Cree que España hizo bien reconociendo las aspiraciones marroquíes sobre el Sáhara Occidental?

El interés de España es estar a bien con Marruecos, que es nuestro vecino. Lo que dice ahora el gobierno de España es que la autonomía del Sáhara occidental podría ser una solución. No ha dicho que sea la solución en singular, sino que considera que es una posible solución. A mí ese cambio no me parece mal en sí, porque yo creo que nos importa mucho la buena vecindad con Marruecos. Y luego, no vamos a engañarnos. El Polisario es una criatura de Argelia. Y si la pugna regional entre Argelia y Marruecos la gana Argel, resulta que Marruecos va a estar completamente rodeada y nosotros vamos a tener frente Canarias a un país como Argelia, que no es forzosamente un país prooccidental, sino un país prorruso. Dicho esto, la forma en que lo ha hecho este Gobierno ha sido desastrosa y humillante.

¿Cree que Marruecos, que se está rearmando a pasos acelerados, es un vecino fiable?

Yo creo que ningún Estado debe fiarse de nadie, ni de los amigos. No me fío de Marruecos, pero no me fío tampoco de los demás. En cuanto a lo del rearme, si yo fuera marroquí me preocuparía tener un país como Argelia al lado y obviamente me tendría que rearmar. A España eso le inquieta, pero para eso está la diplomacia, para tener buenas relaciones, puntos de contacto e intereses comunes. Hay que tener la mejor relación posible con Marruecos para evitar que tengamos no ya un Perejil, sino un Perejil multiplicado por más.

¿Cree que las declaraciones de Pedro Sánchez sobre Israel y los derechos humanos fueron un acierto o un error del presidente?

A mí me parece que eso no fue una declaración diplomática, en ningún caso. No veo que reportara ningún tipo de beneficio para España. Creo que el presidente debió de actuar condicionado por otros miembros del Gobierno. El hacer ese desplante, por muy antipático que nos pueda resultar el señor Netanyahu... Israel acaba de sufrir un ataque muy duro. Tienen rehenes en manos de Hamás. En fin, es una situación muy complicada y yo creo que venir dando lecciones.... Habría sido más discreto hacer esas declaraciones en el ámbito privado. Podemos criticar su política o sus excesos, pero no se puede hacer de la manera en que se hizo.

¿Cree que Ucrania debería aceptar una cesión de territorio en el este ante Rusia?

Tenemos un precedente histórico que es Finlandia, que tuvo dos guerras con la URSS en el año 39 y otra un año después. La URSS los invadió y Finlandia tuvo que ceder alrededor de un 20% de su territorio, pero evitó que la Unión Soviética se apoderara de todo el país. Con el tiempo, ha sido un país libre, está en la Unión Europea y ahora en la OTAN. Yo recomendaría a los ucranianos que se fijaran en ese ejemplo, porque creo que la parte que los rusos han conquistado es más rusófila que el resto que Ucrania. Lo de Crimea ha sido una violación internacional del derecho, pero también es verdad que Crimea ha sido ucraniana apenas 50 años, antes fue rusa. Ucrania ganaría más con un tratado de paz con Rusia o al menos un armisticio y para poder desarrollarse mirando al lado occidental, porque Ucrania es un país que quiere ser occidental, quiere parecerse a nosotros.

¿Putin comenzó la guerra para evitar que Ucrania se uniera a la OTAN?

El problema de Putin no es tanto la OTAN. Putin sabe muy bien que la OTAN no va a atacar a Rusia porque esa sería una locura absoluta. Lo que le preocupa a Putin es que Ucrania acabe siendo un país de la Unión Europea y que se desarrolle económicamente mucho más que la propia Rusia.

¿Abandonará la UE a Ucrania a largo plazo reduciendo el envío de armas?

Yo creo que hay que hacer el esfuerzo de ayudar a los ucranianos a defenderse, pero no puede ser toda la vida. Hay que intentar tener una relación buena con Rusia, pero evidentemente no puede ser a base de bendecirle sus desmanes y en el caso de Ucrania hay que intentar llegar a un acuerdo que sea satisfactorio. Y quizás hay que decirles a los ucranianos que también tienen que hacer un esfuerzo en el lado de la diplomacia.

¿Le preocupa una victoria de Trump en las elecciones de noviembre?

Sí, me preocupa, sobre todo a la vista de sus 4 años caóticos como presidente. Trump no es un señor fiable. Este hombre está tan loco que puede hasta decir que sacará a EEUU de la OTAN. Yo no creo pase eso, porque el Senado americano no se lo permitiría.