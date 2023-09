Meloni: 'Los inmigrantes no solucionan el declive demográfico, invirtamos en la familia'

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha explicado en la Cumbre Demográfica de Budapest su visión sobre el papel de la inmigración en la natalidad. La mandataria dijo estar en desacuerdo con la visión extendida en Occidente según la cual los inmigrantes resuelven el problema de la baja natalidad en los países europeos. "No estoy de acuerdo con esta narrativa", dijo la jefa del gobierno italiano.

"Los países desarrollados avanzan hacia un colapso total. Tenemos que ver las causas. La demografía es el desafío en mayúsculas", dijo Meloni ante los participantes en una conferencia, que se celebra entre hoy y mañana, cuyo tema principal es la familia, y en el que participan líderes conservadores europeos. Según Meloni, la imagen de la familia ha cambiado en las últimas décadas y "se desvanece" y afirmó que "el futuro es muy preocupante".

"A menudo se argumenta de manera instrumental que la migración contribuirá al crecimiento de nuestras poblaciones", añadió la mandataria. "No estoy de acuerdo con esta narrativa. Estoy convencida de que las grandes naciones deben asumir la responsabilidad de construir su propio futuro. Los inmigrantes, si se integran plenamente, pueden contribuir, pero debemos ser más responsables de nosotros mismos, como ciudadanos europeos, y encontrar soluciones a las crisis del sistema europeo: el descenso de la población no es un destino, es una elección. Y no es la elección que tenemos", argumentó la primera ministra.

Meloni puso como ejemplo las políticas familiares de Hungría, donde la tasa de natalidad ha pasado del 1,2 de 2010 al 1,6 actual. "Hay países más ricos donde nacen menos niños, debemos movilizar recursos para apoyar a la familia como está haciendo Hungría, que es un ejemplo perfecto". Hungría, añadió, "muestra que las cosas pueden cambiar si tenemos el coraje de tomar las decisiones y hacemos las inversiones necesarias".

"En nuestra lucha debemos defender la familia, a Dios y todos aquellos elementos que constituyen nuestra civilización, y no debemos caer en la idea de que cualquiera que hable de éstos (elementos) es un retrógrado", afirmó.

Viktor Orban, el primer ministro húngaro, se refirió a su homóloga italiana: "Meloni y la derecha italiana ganaron las elecciones en Italia, es fantástico. Aquí en Budapest uno nunca hubiera creído que en Italia habría un gobierno patriótico y profamilia. El futuro de Europa está en la familia, y cito a Meloni cuando dijo que es importante que un niño tenga una madre y un padre".

Otro de los participantes, el psicólogo canadiense Jordan B. Peterson, considerado un icono de la extrema derecha, defendió ante los cientos de participantes que la familia ideal es monógama, centrada en los niños y que, "con la ayuda de Dios", se mantenga durante largas décadas. Peterson agregó que la familia está compuesta por un varón, una mujer y los hijos y subrayó que el individuo logra su madurez "al tener hijos, con esa responsabilidad". "Nuestra tarea a largo plazo es la relación monógama", enfatizó afirmando que "la alternativa es el infierno".