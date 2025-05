Merz en París: la reactivación del eje franco-alemán

Apenas horas después de su frágil ratificación como nuevo canciller de Alemania, Friedrich Merz aterrizó en el patio de su vecino más fuerte, Emmanuel Macron. Y es que, luego de necesitar una doble votación en el seno de la Bundestag para ser formalmente declarado jefe de gobierno, Merz apunta ahora a una validación internacional que le permita a Alemania volver a arrancar como el tradicional motor económico y político de Europa. Fiel a la tradición, escoge a Francia como primer destino. Pero, sin duda, todavía le queda mucho por hacer: su coalición con los socialdemócratas no termina de convencer, la bolsa de Fráncfort sigue a la baja y millones de alemanes siguen esperando que los años de estancamiento – acentuados por Olaf Sholz- se terminen de una buena vez.

Luego de una breve reunión en el palacio del Elíseo, Emmanuel Macron y Friedrich Merz hicieron votos por la reactivación del eje franco-alemán, especialmente en materia de defensa. De hecho, el presidente francés anunció la creación de un Consejo de defensa y seguridad entre ambos países: “Estableceremos un programa conjunto de innovación en materia de defensa, necesario para la guerra del mañana. Responderemos juntos a los desafíos a los que se enfrenta Europa" – dijo Macron.

Este nuevo Consejo de defensa franco-alemán es una de las medidas apuradas que los países europeos han tenido que tomar para blindarse ante el giro poco solidario de Donald Trump con respecto a la guerra en Ucrania. En este sentido, Merz le apuesta a la acción, pero reconoce que Europa no está a la altura militar de Estados Unidos: "La guerra en Ucrania no terminará sin un compromiso político y militar aún mayor por parte de Estados Unidos. Los europeos no pueden ocupar su lugar” – dijo el canciller alemán en la conferencia de prensa de París.

Merz también anunció que se prepara para discutir con Francia y Reino Unido el espinoso tema de la disuasión nuclear en el continente europeo. Recordemos que Francia – siendo el único país poseedor de armas nucleares de la Unión Europea- puso sobre la mesa la oferta de servir de “paraguas nuclear” para todo el bloque, ante la amenaza rusa, que tiene en su arsenal al menos 20 veces más ojivas nucleares que París. Para Friedrich Merz, esto no es suficiente. Desde su punto de vista, Europa sigue necesitando a Estados Unidos: “La discusión de la disuasión nuclear es vista como un complemento a lo que ya tenemos con nuestros socios estadounidenses dentro de la OTAN. Vamos a dar este mandato a nuestros respectivos ministros de defensa para iniciar esta discusión" dijo el alemán.

Mercosur, la manzana de la discordia

No todo fue estrechón de manos y sonrisas este miércoles en París. También hubo diferencias. Y quizás, la más evidente es la relacionada con el Mercosur. Friedrich Merz considera que los países de la Unión Europea deben ratificar "rápidamente" el tratado de libre comercio con los países del Mercosur - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay - lo que abriría las puertas a un mercado de 700 millones de personas. La Unión Europea podría colocar fácilmente los productos alimenticios, cosméticos y fármacos, así como sus coches, punto de interés primordial para Alemania. Pero de Suramérica vendrían más carne, legumbres y azúcar hacia Europa, lo cual es rechazado fervientemente por los agricultores franceses y por el mismo Emmanuel Macron, quien ya ha declarado que “el acuerdo con Mercosur, tal como está, es inaceptable”. En este sentido, los productores agrícolas de Francia se han hecho escuchar por las buenas y por las malas: a finales de 2024 y durante semanas, organizaron protestas en todo el país, bloqueando carreteras y puertos, bajo el lema “Comamos francés”.

Los sindicatos agrícolas, como la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), han instado al gobierno a tomar medidas más firmes para evitar la ratificación del acuerdo, argumentando que podría ser catastrófico para el sector agrícola francés. El acuerdo aún debe ser aprobado por al menos 15 Estados miembros de la UE que representen el 65% de la población del bloque, y luego obtener la mayoría en el Parlamento Europeo. Francia encabeza la lista de países que se oponen a esa ratificación. Por ello, las declaraciones de Merz sobre el acuerdo con Mercosur caen como un baño de agua fría.

Tras su primera parada en Francia, el canciller alemán Friedrich Merz viaja también a Varsovia, donde espera suavizar las tensas relaciones. La breve gira internacional finalizará este viernes en Bruselas, donde deberá convencer a sus colegas europeos de que su coalición de gobierno será sostenible y que su compromiso con la Unión Europea es firme: “Mi gobierno será uno de los más fervientes defensores de Europa que se hayan visto en Alemania” - ha prometido solemnemente el nuevo canciller.