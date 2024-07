Milei a los funcionarios argentinos: "Te agarro robando, te corto la mano"

El presidente de Argentina, Javier Milei, mostró una vez más su determinación de acabar con la corrupción en su país al explicar cómo actuará con todos aquellos empleados públicos que metan la mano en la caja del dinero. En una entrevista, el mandatario se refirió a los despidos de funcionarios vinculados a casos de corrupción: “Cada vez que hubo una sospecha de corrupción sobre algún miembro del Gobierno, fue eyectado. Si encuentro alguien con las manos en la lata, no tengo ningún problema en pegarle un cañonazo en la cabeza”.

“El que las hace las paga. Es como una especie de esquema persa", explicó el presidente argentino en el programa TN de Noche. "Te agarro robando, te corto la mano. Las denuncias pueden existir pero no voy a cubrir a ningún funcionario. Le pongo un torpedo en la cabeza. No me importa nada. Yo tomé un compromiso con los argentinos", añadió.

Milei también anunció el comienzo de la "fase dos" de los objetivos económicos de su gobierno. “La primera fase era el déficit cero. Lo logramos en el primer mes. Ahora vamos por la emisión cero”, anticipó el mandatario.

El siguiente objetivo de su gestión serán los impuestos, dijo. "Pero para eso hay que achicar el gasto público. No tengan duda que va a haber más motosierras. El gasto público no va a subir. En todo lugar donde encontremos elementos para recortar el gasto público lo vamos a hacer”,