Minicumbre árabe en Riad en busca de una alternativa al plan Trump para Gaza

En un encuentro calificado de “fraternal e informal”, representantes de varios países árabes liderados por Arabia Saudí se reunieron ayer en Riad para acercar posturas en torno a una propuesta para Gaza alternativa al ‘plan Trump’. El pasado 7 de febrero el presidente estadounidense sorprendió a propios y extraños al hacer pública su intención de hacerse con el control de la Franja a fin de convertirla en la ‘Riviera de Oriente Medio’ con la expulsión de dos millones de personas mediante.

La reunión de ayer en la capital saudí -en la que no faltaron los representantes de los dos países que se verían más afectados por los planes de Trump, Egipto y Jordania, a los que acompañaron líderes emiratíes y cataríes- estuvo concebida como un encuentro preparativo de la cumbre de la Liga Árabe prevista para el próximo 4 de marzo en El Cairo, de la que deberá salir una propuesta más cuajada.

La ‘transacción inmobiliaria’ de Trump obtuvo la rotunda y unánime condena de la comunidad árabe de naciones, aunque el mandatario estadounidense insistió en fechas posteriores en que tanto Jordania como Egipto acabarán aviniéndose a su plan. Si el rechazo a la expulsión de la población palestina del territorio ha logrado poner de acuerdo a una comunidad árabe de intereses heterogéneos y a menudo contrapuestos, las mayores diferencias entre los Estados de la región se encuentran en cómo se administrará el territorio, en el que Hamás sigue manteniendo un considerable poder, y quién financiará la reconstrucción.

Lejano aún un acuerdo entre las distintas partes, en las últimas fechas han trascendido ya algunos detalles sobre la propuesta presentada por Egipto. Según una información del medio estatal Al Ahram, El Cairo ha delineado las líneas principales de un plan para reconstruir Gaza en un plazo de entre 10 y 20 años con financiación de los países árabes del Golfo sin que su población tuviera que abandonar el territorio y con Hamás, enemigo común de los regímenes de la región, fuera de la administración política.

La primera fase de ese plan se plasmaría en un margen de entre tres y cinco años. Los primeros seis meses estarían dedicados por entero a la limpieza de escombros y la demolición de las infraestructuras en ruinas, así como la delimitación de zonas seguras donde se instalarían viviendas temporales. El pasado miércoles el primer ministro egipcio, Mostafa

Madbouly, aseveraba el pasado miércoles, aunque sin ofrecer más detalles, que su país está en condiciones de reconstruir la Franja y dejarla en una situación “mejor que como estaba”.

Mientras se dilucida el futuro de Gaza, Hamás y la población palestina, las negociaciones están dilucidando otra batalla de fondo: la de la hegemonía regional, un papel que viene reclamando con cada vez mayor insistencia el país convocante del encuentro de ayer, Arabia Saudí. Riad es consciente del empeño de Trump en convencer a Mohamed bin Salman a que haga pública la normalización de relaciones con Israel durante su mandato, aunque la posición, hasta ahora inflexible, de las autoridades saudíes es que no habrá acuerdo con Tel Aviv sin un Estado palestino. Por su parte, Arabia Saudí aspira a reforzar la cooperación militar con Washington y aumentar las inversiones en Estados Unidos, así como incrementar los intercambios comerciales y tecnológicos con Israel.

En todo caso, los países árabes son más que conscientes de que ninguna de las propuestas funcionará sin la cooperación de Israel, que no tolerará ninguna fórmula que no pase por la exclusión de Hamás, que no contempla abandonar el control de Gaza. Con las actuales posiciones, la ecuación es en estos momentos irresoluble.

En un comunicado conjunto, el Banco Mundial, la UE y la ONU aseguraron esta semana que serían necesarios tres años de trabajos y al menos 50.000 millones de euros para que la población de Gaza -al menos 2,2 millones de personas- pudiera disponer de los servicios esenciales. En todo caso, cualquiera de las propuestas de reconstrucción del devastado territorio gazatí pasa por una tregua sostenida entre la organización islamista y el Gobierno israelí, una posibilidad cada vez más improbable teniendo en cuenta lo ocurrido en las últimas horas con los rehenes israelíes cautivos de Hamás desde octubre de 2023.