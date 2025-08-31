Muere un niño de 12 años al caer de un columpio en un parque infantil

Un trágico accidente ha conmocionado a la localidad de Winsford, Inglaterra, en el condado de Cheshire, donde un niño de 12 años perdió la vida tras caer de un columpio en el parque infantil del Wharton Recreation Ground. El suceso tuvo lugar el viernes por la tarde, en lo que parecía una jornada tranquila que se tornó en una escena de profunda desolación.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero pese a los esfuerzos del personal sanitario del North West Ambulance Service, no se pudo salvar la vida del menor. La confirmación del fallecimiento generó una ola de consternación en la comunidad, que aún trata de asimilar la magnitud de la tragedia.

La Policía de Cheshire ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. El detective sargento John Rhodes ha hecho un llamamiento público solicitando la colaboración de cualquier testigo que pueda aportar información relevante. Las autoridades locales han señalado que se revisarán los protocolos de seguridad del parque, con especial atención al estado del equipamiento infantil.