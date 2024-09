La muerte en Beirut de un general de la Guardia Revolucionaria iraní eleva aún más la tensión

Oriente Medio y el mundo entero están pendientes de ver cuál será la respuesta de Irán a los bombardeos israelíes sobre Beirut, que han eliminado al jefe de Hizbulá, Hassan Nasrala, y han conseguido mermar considerablemente la capacidad operativa de la milicia chií.

De momento, Irán se ha movido entre las protestas en Naciones Unidas, los discursos de condena y los llamamiento a la movilización de todos los musulmanes para continuar la lucha de los líderes de Hizbulá caídos.

La experiencia de crisis anteriores demuestra que a Irán no le interesa un enfrentamiento directo con Israel, pero no parece fácil encontrar cuál será el punto exacto de respuesta. Sin duda alguna, la noticia conocida este domingo de que uno de los líderes de su Guardia Revolucionaria, la unidad más identificada con el régimen, falleció en los bombardeos de Beirut no ayuda.

La Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado la muerte del subcomandante de operaciones de la fuerza militar, el general de brigada Abbas Nilforushan, en el ataque israelí contra la capital libanesa del viernes, en el que falleció también el líder de la milicia libanesa Hizbolá Hasán Nasrala.

"El guardia general de brigada Abbas Nilforushan, uno de los comandantes veteranos y orgullosos de la santa defensa y asesor del IRGC (la guardia por sus siglas en inglés) en el Líbano, se unió a sus camaradas mártires en el ataque terrorista del brutal régimen sionista en la tarde del viernes 27 de septiembre", indicó el cuerpo militar en un comunicado recogido por la agencia Tasnim y del que da cuenta la agencia Efe.

Medios iraníes informaron ayer de la muerte de Nilforushan, pero hasta ahora no había sido confirmada oficialmente.

El poderoso cuerpo militar, fundado por el ayatolá Ruholá Jomeiní con la misión de defender la Revolución Islámica, “condenó enérgicamente los crímenes del régimen sionista en el querido Líbano”, de acuerdo con el comunicado.

Nilfrushan era asesor militar en el Líbano, subcomandante de operaciones de la Fuerza Terrestre de la Guardia Revolucionaria, adjunto de Operaciones del Estado Mayor y decano de la Facultad y el Instituto de Investigación de Ciencias de la Defensa.

Estaba sancionado por Estados Unidos desde octubre de 2022 por su papel en la represión de manifestaciones pacíficas, especialmente en la provincia de mayoría suní Sistán y Baluchistán.

En los últimos meses han muerto numerosos guardias revolucionarias en países de la región, entre ellos siete, incluidos tres generales, en el consulado iraní en Damasco en abril, en un ataque atribuido a Israel.

Como represalia, Irán lanzó cientos de misiles y drones contra Israel a mediados de abril, en la primera ocasión en la que Teherán atacó directamente territorio israelí, en un bombardeo que pese a su espectacularidad apenas causó daños.

Israel lanzó la tarde del viernes un ataque sin precedentes en Beirut, en el que murió Nasrala, el histórico líder de Hizbulá, uno de los principales aliados de Irán en la región.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, declaró advirtió que Israel sufrirá "golpes más contundentes" de sus aliados en la región y declaró cinco días de luto por la muerte de Nasrala.

Teherán capitanea el llamado ‘Eje de la resistencia’, una alianza informal antiisraelí formada además de por Hizbolá por los palestinos de Hamás y los hutíes del Yemen, entre otros.