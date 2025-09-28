Los padres no se lo creen: una profesora le da un gato vivo como alimento a la serpiente de un instituto en EE UU

La comunidad escolar de Alvord, en Texas, se ha visto sacudida tras confirmarse que una profesora de secundaria utilizó un gatito enfermo como alimento para la serpiente que se mantiene en un aula como parte del material didáctico. El distrito escolar de Alvord reconoció los hechos después de que circularan rumores entre estudiantes y padres, lo que ha generado una fuerte polémica en la localidad.

El superintendente Randy Brown confirmó que la docente actuó fuera del horario lectivo y subrayó que se trató de un incidente aislado. Según detalló CBS News Texas, la propia profesora admitió haber tomado la decisión porque el gatito estaba demasiado enfermo para sobrevivir. Las investigaciones internas y externas coinciden en que se trataba de un animal en estado crítico. Posteriormente, la docente explicó lo sucedido a sus alumnos y permitió que uno de ellos llevara a su domicilio tres gatitos enfermos, con autorización de sus padres, aunque los tres acabaron falleciendo.

Las autoridades escolares explicaron que el caso está siendo revisado y que se han iniciado conversaciones con los padres. Algunos expresaron su sorpresa e incredulidad al conocer los hechos, asegurando que esperaban una mayor transparencia por parte de la dirección del centro. “No podemos creer que algo así sucediera dentro de la escuela”, comentaron varias familias a medios locales.

El episodio, ocurrido en un instituto a unos 50 minutos al noroeste de Fort Worth, ha generado un intenso debate entre las familias de la zona. El Distrito Escolar de Alvord insiste en que se trata de un hecho puntual que no pone en cuestión el conjunto de sus prácticas educativas