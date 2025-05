El “palacio volador” que Qatar entregará a Trump es un regalo envenenado: "Hay que desmontarlo entero"

El lujoso Boeing que la Familia Real de Qatar va a regalar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que el inquilino de la Casa Blanca quiere reciclar como Air Force One, puede no ser un negocio tan redondo. El problema no es solo que, posiblemente, no está tan lustroso como el dueño quiere aparentar, sino que destinarlo a avión presidencial requiere, en la práctica, desmontarlo por completo.

El aparato, un Boeing 747-8 conocido como el “palacio volador”, tendría que ser “vaciado” prácticamente en su totalidad para instalar en su interior un sistema de comunicaciones seguras, según han explicado al medio Politico exfuncionarios de la Fuerza Aérea y legisladores.

“Esto no es realmente un regalo”, dijo Joe Courtney, el demócrata de mayor rango en el Subcomité de Fuerzas Marítimas y de Proyección de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, que supervisa el transporte aéreo ejecutivo. “Básicamente, habría que desmontar el avión hasta los cimientos y reconstruirlo para que cumpla con todos los requisitos de supervivencia, seguridad y comunicaciones del Air Force One. Es una tarea enorme, y además sin financiación”, advierte.

Los funcionarios de la administración argumentan que las aeronaves actuales —dos versiones militares obsoletas del Boeing 747— son cada vez más difíciles de mantener, y que los reemplazos llevan años de retraso. Un tercer avión podría ayudar a cubrir la necesidad.

"Es un gran gesto de Qatar", declaró Trump a la prensa el lunes. "Jamás rechazaría una oferta así. O sea, podría ser un estúpido y decir: 'No, no queremos un avión gratis y carísimo'".

“Lo que importa es el interior del avión”, dijo Kevin Buckley, exoficial de la Fuerza Aérea que supervisó el programa de reemplazo del Air Force One. Sería necesario desmantelar el avión y reconstruirlo desde adentro hacia afuera (incluida la revisión del cableado eléctrico, la aviónica y los sistemas de energía) para instalar comunicaciones presidenciales seguras, tecnología de autodefensa y blindaje electromagnético, según Politico.

“El costo de una modernización como esta probablemente sería del orden de un ciclo de mantenimiento pesado para un VC-25A, que asciende a decenas o incluso cientos de millones de dólares”, dijo el ex jefe de adquisiciones de la Fuerza Aérea, Andrew Hunter.

A eso hay que sumarle el considerable coste de revisar la aeronave para modificar el software o incorporar tecnología extranjera. «No es una tarea fácil», dijo Hunter. «Solo eso costaría decenas de millones de dólares».

Construir el avión es una cosa, pero mantener y operar un avión presidencial con los más altos estándares es, de por sí, una tarea costosa. Cada VC-25B cuesta más de 2.500 millones de dólares, con otros 7.700 millones de dólares en costos operativos y de soporte proyectados a largo plazo durante 30 años, según una estimación interna del Pentágono de 2021.

“Este regalo podría convertirse en un activo muy costoso de poseer y operar”, dijo Hunter. “Incluso se preguntarían por qué Qatar ya no quiere el avión. Y la respuesta podría ser que su mantenimiento es demasiado costoso para ellos”.