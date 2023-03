El Parlamento finlandés vota hoy su ingreso en la OTAN

Sin esperar a la ratificación de Hungría y Turquía, el Parlamento de Finlandia (“Eduskunta”) se dispone a votar este miércoles su adhesión a la OTAN. Un mero trámite dado el consenso nacional para integrarse en la Alianza Atlántica tras décadas de no alineamiento militar.

“El motivo por el que solicitamos la adhesión a la OTAN es muy simple: la línea de la OTAN es la única que Rusia no se atrevería a cruzar”, explica la primera ministra finlandesa, la socialdemócrata Sanna Marin.

La votación debía haberse producido ayer martes, pero una enmienda de dos diputados de la Alianza de Izquierdas, uno de los cinco partidos del Gobierno de coalición, la retrasaron 24 horas. Los parlamentarios reclamaban introducir en el texto una cláusula para garantizar que Finlandia ni acogerá armas nucleares ni bases militares en su territorio.

Un extremo que, en opinión del presidente, Sauli Niinistö, máximo responsable de la política exterior del país nórdico, no resulta necesaria. “Digámoslo con claridad: aunque no impongamos ninguna restricción previa a nuestra pertenencia a la OTAN, Finlandia no tiene ninguna intención de introducir armas nucleares en su territorio”, asegura.

El Parlamento ya aprobó por una amplía mayoría el pasado mes de mayo (188 votos a favor y solo 8 en contra) solicitar el ingreso en la OTAN. Ahora el Gobierno desea adelantarse a Hungría y Turquía, que aún no han dado su plácet a la adhesión de Helsinki, y ratificar el tratado antes de las elecciones legislativas del 2 de abril.

El debate en el “Eduskunta” coincidió el martes con la visita del secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, a Helsinki. Stoltenberg ha convocado, precisamente, a Finlandia, Suecia y Turquía el próximo 9 de marzo en la sede de la OTAN en Bruselas para reanudar las conversaciones sobre la adhesión. Hasta ahora, Turquía se ha mostrado dispuesta a dar el visto bueno a Helsinki, pero a bloquear la candidatura de Estocolmo, a la que acusa de no hacer los suficientes esfuerzos para combatir en su territorio el terrorismo kurdo.

“Mi mensaje es que tanto Finlandia como Suecia han cumplido lo que prometieron en el acuerdo trilateral que firmaron con Turquía el pasado junio en Madrid”, aseguró el político noruego. Entre otras cosas, los dos países escandinavos se comprometían en el citado memorándum a levantar el embargo de armas a Turquía, acelerar la extradición de presuntos terroristas y combatir el terrorismo kurdo, en especial al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado una organización terrorista tanto por la UE como por EE UU.

Stoltenberg aseguró que la adhesión conjunta de suecos y finlandeses es su prioridad actualmente y se mostró optimista sobre futuros avances, con la vista puesta en la próxima cumbre que la OTAN celebrará en julio en Vilnus (Lituania). “Estamos progresando. Hace un par de semanas me reuní con el presidente (Recep Tayyip) Erdogan y acordamos tener una reunión con Finlandia, Suecia, Turquía en Bruselas la próxima semana”, informó.

A su lado, Marin también expresó su esperanza en concluir el proceso de adhesión a comienzos del verano, una vez que Turquía haya celebrado sus elecciones presidenciales: “Estamos esperando que acabe el proceso de ratificación, más pronto que tarde, esperamos que sea antes de la cumbre”.