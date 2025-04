Un periodista sueco recibe la suspensión de condena por insultar a Erdogan

Un tribunal turco condenó el miércoles a un periodista sueco a una pena de 11 meses de prisión suspendida por insultar al presidente Recep Tayyip Erdogan, pero este permanece tras las rejas a la espera de juicio por un segundo cargo más grave.

Joakim Medin, que trabaja para el periódico sueco "Dagens ETC", fue detenido en el aeropuerto de Estambul el 27 de marzo cuando volaba para cubrir las protestas masivas que afectan a Turquía.

Fue arrestado por dos cargos distintos: insultar al presidente y pertenecer a una organización terrorista, y encarcelado un día después en la prisión Silivri de Estambul. Niega los cargos.

Tras imponerle a Medin la pena suspendida, el juez ordenó su liberación, según el corresponsal y MLSA, el grupo turco de derechos humanos que lo defiende. Pero debido al segundo cargo que enfrenta -para el cual aún no se ha fijado una fecha de juicio- Medin permanecerá tras las rejas.

En una declaración publicada en Dagens ETC, Medin dijo que había ganado "la primera batalla" al conseguir una sentencia suspendida.

Una batalla ganada, otra por delante. Pero tengo más confianza en que pronto volveré a casa.

Los fiscales dicen que Medin asistió a una protesta en Estocolmo en enero de 2023, donde los manifestantes colgaron una efigie de Erdogan.

Esa efigie reapareció meses después, sosteniendo una bandera LGBTQ en una carroza de activistas kurdos en el Desfile del Orgullo de Estocolmo.

Según la acusación, que Medin afirmó no haber visto, las imágenes ofensivas se utilizaron para ilustrar varios de sus artículos que había publicado en línea.

Al dirigirse al tribunal a través de un enlace de video desde la prisión de Silivri, Medin dijo que ni siquiera estaba en Suecia en el momento de la manifestación de enero. Aunque publicó enlaces a artículos que había escrito sobre la adhesión de Suecia a la OTAN (que inicialmente fue bloqueada por Turquía), no fue responsable de la selección de las fotografías.

"No estuve presente en este evento; estaba en Alemania por trabajo. No sabía nada sobre los planes para este evento y no compartí ninguna foto ni video al respecto en redes sociales", declaró Medin ante el tribunal por videoconferencia.

"No insulté al presidente. Me asignaron escribir el artículo. La foto fue seleccionada por los editores, solo estaba haciendo mi trabajo", dijo, pidiendo que lo liberaran para poder regresar con su esposa, quien está embarazada de siete meses de su primer hijo.

Su abogado, Veysel Ok, pidió al tribunal que lo absuelva. "Medin no tiene ninguna motivación para insultar al presidente consciente y voluntariamente. El proceso de la OTAN era vital para Suecia porque un ataque ruso estaba en la agenda, según informó mi cliente", declaró Ok ante el tribunal.

"Él no tiene nada que ver con las fotos; solo compartió la noticia. Exijo la absolución de mi cliente", añadió el abogado.

Muchas personas, desde adolescentes hasta periodistas e incluso una ex Miss Turquía, han sido acusadas de insultar al presidente, un delito que a menudo se utiliza para silenciar la disidencia. Debido al segundo cargo en su contra, Medin permanecerá en prisión hasta que se fije la fecha del juicio.

"Es antidemocrático que lo hayan condenado en este primer caso y lamentamos profundamente que la decisión de liberarlo no sea suficiente para garantizar su liberación hoy debido al segundo caso", declaró Erol Onderoglu, de Reporteros Sin Fronteras. "Instamos a las autoridades turcas a que liberen al periodista, fijen rápidamente una fecha para el segundo juicio y retiren los cargos", afirmó.

"Todos en la sala del tribunal se dieron cuenta de que era totalmente inocente, lo único que hacía era periodismo", dijo a la AFP Jonas Sjostedt, miembro del Parlamento Europeo, en el tribunal de Ankara.

Turquía ocupa el puesto 158 entre 180 países en el índice de libertad de prensa de RSF. El cargo de pertenencia a una organización terrorista es mucho más grave. De ser declarado culpable, podría enfrentarse a hasta nueve años de prisión.