La polémicas declaraciones sobre que Reino Unido no es "un Amazon" de armamento para Ucrania

El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, participó este martes en el Foro Público de la OTAN celebrado al margen de la cumbre de la Alianza en Vilna. Allí, Wallace aseguró que entre los aliados existía una "aceptación total" de la eventual entrada de Ucrania en la Alianza y que se trataba más bien de "cuándo". Wallace aseguró que comprendía la impaciencia del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sobre "el 'quiero un calendario', pero en última instancia, culturalmente, se acepta que Ucrania entrará en la OTAN.

Wallace se hacía así eco al malestar de Zelenski del martes, antes de volar hasta Lituania, quien dijo que era "inaudito y absurdo", que la Alianza no hiciera una invitación formal a Ucrania ni presentara una hoja de ruta.

Sin embargo, el ministro de Defensa hizo después unas declaraciones que coparon los titulares de la prensa británica. Según Wallace, los estadounidenses avisaron ayer al presidente ucraniano de que "no son Amazon". Incluso él mismo se lo trasladó en junio de 2022. "Les dije a los ucranianos el año pasado, cuando conduje 11 horas hasta Kyiv para que me dieran una lista (con peticiones), que no soy Amazon".

Cuando el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, fue preguntado al respecto durante su rueda de prensa defendió al líder ucraniano. El "premier" aseguró que el "presidente Zelenski ha expresado su gratitud con los británicos en un gran número de ocasiones". Sunak recordó su emotivo discurso "ante el Parlamento británico a principios de año y a mí personalmente todas las veces que nos hemos visto". "Está enormemente agradecido", zanjó. Sunak además expresó que los ucranianos en su país luchan por sus vidas y por su libertad cada día y pagan un terrible precio por ello. "Entiendo que Volodimir haga todo lo posible para proteger a su gente y acabar esta guerra y le daremos todo el apoyo que necesite".

Después, en la última rueda de prensa que ofreció el propio Zelenski, el mandatario aseguró que "no comprendía a qué se refiere" el ministro Wallace. "Siempre hemos sido agradecidos con los británicos y sus primeros ministros. Los ciudadanos británicos siempre nos han apoyado".

"No sabía a qué se refería y de qué otra forma debía expresar mis palabras de gratitud", declaró el presidente ucraniano a los medios presentes en Vilna. En tono sarcástico, Zelenski indicó que "podríamos levantarnos por la mañana y expresar nuestras palabras de gratitud personalmente al ministro. Estamos agradecidos a Reino Unido".