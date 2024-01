Primarias republicanas de New Hampshire: ¿puede vencer Haley a Trump tras la retirada de DeSantis?

El expresidente de EE UU, Donald Trump, ha reafirmado su poder en la contienda presidencial al ganar con ventaja los 'caucus' de Iowa la semana pasada. Este triunfo ha conllevado a una rápida retirada de otros candidatos republicanos, quienes han decidido respaldar a Trump, consolidando así su posición como líder indiscutido entre los conservadores.

Entre los que se unen a la órbita del magnate neoyorquino se encuentra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien anunció este domingo que abandonaba las primarias para la nominación presidencial republicana y mostrar su apoyo a la candidatura de Trump.

Es por ello que ahora la atención se centra en New Hampshire, estado que celebrará sus primarias este martes y que, con su perfil de votante moderado, se presenta como la última y mejor oportunidad para que la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, demuestre que puede vencer a Trump y cambiar el curso de la narrativa política. Sin ir muy lejos, los candidatos respaldados por Trump y la corriente MAGA (Make America Great Again) han tenido dificultades aquí en los últimos años.

A pesar de que Haley ha experimentado un crecimiento en las encuestas en las últimas semanas, Trump mantiene una cómoda ventaja de dos dígitos. La pregunta clave es si Haley logrará revertir esta tendencia y ganar las primarias, marcando así un hito significativo en la carrera presidencial.

Una victoria de la exembajadora ante la ONU abriría una fase más competitiva en una primaria que hasta ahora ha sido dominada por Trump. Sin embargo, un triunfo del exmandatario podría crear una sensación de inevitabilidad de que se convertirá en el candidato del partido republicano por tercera vez consecutiva.

A diferencia de los caucus de Iowa, las primarias de New Hampshire permiten la participación de independientes y votantes no declarados. Este grupo, que representa casi el 40% de los votantes registrados en el estado, podría tener un impacto significativo en el resultado final y jugar un papel crucial en la estrategia de Haley para ganar apoyo más allá de las filas republicanas.

New Hampshire, un barómetro crucial

La campaña en New Hampshire ha sido testigo de una inversión sin precedentes, con un total de 77,5 millones de dólares gastados en anuncios de campaña dirigidos a las primarias republicanas. Nikki Haley y sus seguidores encabezan la lista de inversores, con una asombrosa cifra de 30,9 millones de dólares, casi duplicando la inversión de Trump y sus aliados, quienes han desembolsado 15,7 millones de dólares. Este derroche financiero plantea interrogantes sobre cómo podría influir en el resultado electoral y en la percepción de los votantes.

New Hampshire, con su histórico papel de abrir la votación en las primarias, se ha convertido en un barómetro crucial para la selección de candidatos presidenciales. A lo largo de los años, este estado ha sido testigo de sorpresas y ha influido en la trayectoria de las elecciones presidenciales. Su importancia radica en su capacidad para revitalizar campañas aparentemente acabadas o consolidar la posición de un candidato. Ganadores inesperados, como John McCain en 2008 y Hillary Clinton en 2008, han encontrado en New Hampshire el impulso necesario para continuar en la contienda.

En el caso republicano, las primarias de New Hampshire han demostrado ser un indicador confiable de quién ganará la nominación del Partido Republicano. Desde 1976, en elecciones donde un presidente republicano en ejercicio no estaba en la boleta electoral, seis de los ocho ganadores de New Hampshire se convirtieron en nominados, incluyendo a los tres últimos. Este historial destaca la relevancia y el impacto que estas primarias pueden tener en el destino político de los candidatos.

A lo largo de los años, New Hampshire ha sido escenario de eventos dramáticos que han dejado una marca indeleble en la política estadounidense. Desde cartas falsas que influyeron en la percepción pública, hasta momentos emotivos que cambiaron el curso de las campañas, este estado ha vivido momentos intensos que han influido en la toma de decisiones políticas a nivel nacional.