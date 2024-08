El primer ministro finlandés desafía a sus críticos y asegura que volvería a faltar a una cumbre europea: «Puse a mi familia primero»

Las vacaciones estivales del primer ministro finlandés, Petteri Orpo, provocaron una tormenta política en Helsinki. Algunas figuras de la oposición empezaron a criticarle a finales del mes pasado, con motivo de su ausencia en la cumbre de la Comunidad Política Europea, celebrada el 18 de julio en Reino Unido.

Orpo, líder del Partido de Coalición Nacional, esperó hasta esta semana para romper su silencio; y no para disculparse, sino para insistir en que tomaría la misma decisión la próxima vez. «Puse a mi familia en primer lugar», explicó el primer ministro conservador el pasado martes en rueda de prensa. «Este trabajo es exigente. También es un reto para mi familia y mis seres queridos. El hecho de poder estar juntos mereció la pena. Volvería a tomar esa decisión».

Orpo envió a la cumbre de julio al presidente finlandés, el experimentado Alexander Stubb, que fue bien recibido a su llegada al palacio de Blenheim, en Oxfordshire por el primer ministro británico, Keir Starmer, quien llevaba apenas dos semanas en el cargo. Varios diputados del Partido Socialdemócrata, ahora en la oposición, describieron la presencia de Stubb en el foro como una «peculiar anomalía», algo que iba «en contra del espíritu de la Constitución». Argumentaron entonces que Finlandia ha estado representada por el primer ministro en reuniones europeas similares, y no por el presidente.

Orpo también tuvo que hacer frente a las críticas por no revelar públicamente los motivos de su ausencia en la cumbre. «No se sabe dónde estaba el primer ministro Orpo el 18 de julio, cuando se celebraba la reunión», escribió a finales de julio la diputada socialdemócrata Tytti Tuppurainen. No obstante, y según Orpo, la asistencia de Stubb a aquella cumbre europea –en la que no hubo anuncios de gran calado– no supuso ningún problema.

También sostuvo el cuestionado primer ministro que la sustitución se acordó de antemano con los funcionarios y los organizadores de la reunión. «Se trataba de una reunión centrada en la política exterior y de seguridad, por lo que era muy natural que participara el presidente de la República», zanjó Orpo.

En respuesta a las críticas sobre por qué no se hicieron públicas inmediatamente las razones de su ausencia, el jefe de Gobierno respondió con contundencia: «Lo pensé de tal manera que cuando se dice que hay razones familiares detrás, eso sería suficiente. En este caso también había razones familiares».