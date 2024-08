La ex primera dama sobre el maltrato de Alberto Fernández: "Los vídeos son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho"

La ex primera dama argentina Fabiola Yáñez afirmó este sábado que el exmandatario Alberto Fernández cometió muchas infidelidades y que los últimos vídeos difundidos, en los que una conocida periodista de radio y televisión flirtea supuestamente con él, "son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho".

La actriz y periodista de 43 años hizo estas declaraciones en una entrevista en Madrid, donde reside con su hijo Francisco, de dos años, concedida al portal argentino Infobae, la primera desde que presentó una denuncia ante la Justicia de su país contra el exmandatario (2019-2023) por violencia física y hostigamiento.

"He cuidado a este hombre; lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos vídeos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho", dijo Yáñez en la entrevista, en la que confesó que sus últimos meses como primera dama los vivió separada de Fernández en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos (residencia presidencial) y no en otro domicilio, "queriéndolo ayudar".

La Justicia de Argentina registró el apartamento en Buenos Aires del expresidente y se incautó de su teléfono móvil en el marco de la investigación por presunta violencia machista denunciada por su expareja, informaron este sábado medios locales.

Fuentes judiciales citadas por la prensa local confirmaron que el procedimiento, ordenado por los fiscales Carlos Rívolo y Ramiro González, se llevó a cabo la noche de este viernes en el edificio del barrio capitalino de Puerto Madero donde vive el exmandatario.

En el registro, realizado por efectivos de la Policía Federal, se incautó del teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos del político peronista.

La medida judicial se llevó a cabo dentro la investigación abierta el pasado martes, después de que la exprimera dama argentina Fabiola Yáñez decidiera impulsar una denuncia en contra de su expareja por violencia machista.