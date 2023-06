¿Qué es una implosión catastrófica como la que puede haber sufrido el submarino Titan?

El hallazgo de un marco de aterrizaje y de la cubierta trasera del submarino Titan han acabado con las esperanzas de encontrar con vida a los cinco tripulantes, que llevan desaparecidos cerca del pecio del Titanic desde el pasado domingo.

Según un experto y amigo de dos de los pasajeros, todo parece indicar que la embarcación sufrió una grieta y provocó una 'implosión catastrófica' que habría acabado con la vida de Paul-Henri Nargeolet, Shahzada Dawood y su hijo Suleman, Hamish Harding y Stockton Rush.

'Este es un submarino no convencional, esa cubierta trasera es el extremo puntiagudo y el marco de aterrizaje es el pequeño marco en el que puede sentarse", ha asegurado uno de los expertos a Daily Mail. Este hallazgo significa que aún no se ha encontrado el casco, "pero se han descubierto dos partes muy importantes de todo el sistema y que no se encontrarían a menos que esté fragmentado".

¿Qué es una implosión?

Los investigadores tratan de localizar otros restos del submarino para intentar encontrar la causa del desastre.

La primera hipótesis es que el submarino sufrió alguna fisura en el casco y el sumergible implosionó. Según ha explicado Guillermo Söhnlein, cofundador de la empresa OceanGate, propietaria del submarino, cuando se opera a esas profundidades, la presión es tan grande que cualquier fallo provocaría una implosión instantánea. "Si eso es lo que sucedió, habría sucedido hace cuatro días”, ha asegurado a la BBC poco antes de conocer el hallazgo de los restos.

La implosión es lo contrario de la explosión. Se produce cuando un objeto se colapsa y se contrae hacia su centro por la acción de fuerzas externas o internas. En este caso se produce cuando la presión externa del mar a cierta profundidad supera a la atmósfera del interior del submarino. Se ha podido producir por una pequeña grieta en el casco”.

Según ha explicado el buzo Michael Harris a la Fox, cualquier daño tendría resultados catastróficos, ya que la fibra de carbono y el titanio con que está construido el submarino terminarían por ceder. Así, la presión del agua a casi 4.000 metros de profundidad superaría la resistencia del casco y acabaría por deformar la estructura