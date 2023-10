«Lo que necesitan los palestinos es un líder como Gandhi, un Mandela, pero lo que tienen son terroristas»

En los últimos días, Fleur Hassan, la vicealcaldesa de Jerusalén, no ha parado de acudir a funerales y a dar el pésame. «Mi hija de 17 años está viviendo lo que ningún adolescente debería vivir», asegura, pues en el atroz ataque de Hamás el sábado 7 de octubre falleció uno de sus amigos que había acudido al festival. Otro, es uno de los 199 rehenes tomados por los milicianos y llevados hasta Gaza.

¿Se han tomado medidas adicionales de seguridad en la ciudad de Jerusalén?

Sí, la verdad es que lo último que necesitamos aquí es tener otro frente en Jerusalén. Le diré que el 40% de la población de Jerusalén son árabes musulmanes y la mayoría son gente de paz que viven su vida, trabajamos juntos, convivimos juntos... No existe ningún problema. Lo cierto es que esto le complica la vida más a ellos. Es lo último que ellos quieren. Pero como en todas partes, hay también radicales y pequeños grupos, en ciertos vecindarios que sabemos que tienen un pasado más radical y más violento, por lo que hemos reforzado los servicios de seguridad. La Policía está más encima. Por ahora, gracias a Dios, hubo un incidente la semana pasada, cuando tirotearon a una comisaría de Policía e hirieron a un agente, pero aparte de eso y dos o tres fuegos que armaron no ha habido que lamentar nada más.

Entre los 1.400 fallecidos del ataque del sábado, ¿hay algún vecino de Jerusalén?

Sí, muchos. Desgraciadamente no dejan de sucederse los entierros aquí. Mi hija fue el viernes al entierro de un amigo y volvió destrozada. Eran muy jóvenes, los que fueron asesinados en el festival tenían 19, 20 años... En la tradición judía, cuando alguien muere, durante siete días nos sentamos en la casa y que la gente venga a dar el pésame. El domingo estuve dando el pésame al hermano de una amiga mía, de 23 años. Ayer por la tarde también tuve que ir a otro pésame, entierros todos los días... Además, el cementerio militar está en Jerusalén, y ha habido ya unos 30 entierros de soldados aquí, todos muy jóvenes. Es una tragedia.

Funeral de una familia israelí asesinada por Hamas ABIR SULTAN EFE

¿Y entre los 199 secuestrados por Hamás?

Sí, también. El hijo de una amiga mía está secuestrado. Estamos destrozados. También es ciudadano de EE UU y de Israel. Al parecer le quitaron un brazo antes de capturarlo y tenemos mucho miedo, porque si no recibe alguna atención médica, podría morir de una infección. Estamos muy preocupados. Es el hermano de la mejor amiga de mi hija. Mi hija de 17 años está pasando lo que no tendría que pasar ningún adolescente. Es una verdadera pesadilla. Nunca pensamos que en territorio israelí hubiera ocurrido tal pesadilla, tragedia, masacre... Cada día salen detalles peores que el día anterior, de la crueldad, las horas de torturas...

¿Coincide con Biden en que Hamás debería ser eliminado por completo, pero que una invasión de Gaza sería un error?

El problema con Gaza es que nadie quiere encargarse. Nosotros no queremos entrar ahí y ocupar a 2 millones de personas. Salimos de ahí en 2005. Nos salimos para no volver. Lo que pasa es que ¿quién quiere ocuparse de Gaza? Los egipcios se lavan las manos, la ONU, completamente inútiles, porque ahí los tenemos en la frontera con Líbano y no hacen nada. Cuando hay un problema, salen corriendo los primeros. ¿Entonces quién? Lo que necesitan los palestinos es un líder como Gandhi, un Mandela, pero lo que tienen son terroristas.

Hemos visto cómo algunos políticos no tildan a Hamás como grupo terrorista, incluso a pesar de las atrocidades del sábado. ¿Qué es para usted Hamás?

Un grupo terrorista que quiere la destrucción de mi país y de mi gente. Lo que encuentro más fascinante es que los mismos liberales de todos estos países europeos que dicen que Hamás no son terroristas, no se dan cuenta de que sus valores liberales, no son los que Hamás cree. Hamás mata a la gente LGTBIQ. Si se sospecha que alguien es homosexual: lo tiran de un tejado, lo matan. Lo atan y lo arrastran por ahí, lo escupen y luego lo tiran desde un tejado. ¿Eso es lo que los políticos del lado más liberal piensan que es una representación fiel al pueblo palestino? Gente que mata a las mujeres, que casan a las niñas de 10 años con señores de 30. Eso es pedofilia. ¿Eso es lo que ellos quieren defender? ¿En ese lado de la historia se quieren poner? Había mucha gente que estaba en el lado de los nazis, también de Europa. Tienen que decidir en qué parte de la historia están, si quieren estar con los asesinos que Irán está apoyando, ¿también piensan que Irán no es un régimen malo que mata a las mujeres por no taparse? ¿Con esa gente se quieren aliar estos políticos?

Hablando de Irán, ¿cree que se puede expandir el conflicto?

Sí, y no sólo nosotros. EE UU ha enviado dos fragatas. Para Irán esto es solo un gran tablero de ajedrez y Hamás, Hizbulá... son sus piezas en Gaza, Líbano.