Qué pasa con el tren de aterrizaje de los aviones de pasajeros Boeing 737-800

Corea del Sur lanzó una "inspección exhaustiva" de todos los Boeing 737-800 operados por las aerolíneas del país, informó el lunes un funcionario, al día siguiente de que uno de estos aparatos se estrellara, causando la muerte de 179 personas. "Los informes de mantenimiento de sistemas cruciales, como los motores y el tren de aterrizaje, serán revisados exhaustivamente en 101 aviones operados por seis aerolíneas que utilizan el mismo modelo que el avión accidentado", declaró el viceministro encargado de la Aviación Civil, Joo Jong-wan.

Esta decisión se conoce después de que un vuelo de Jeju Air que despegó en Corea del Sur este lunes se viera obligado a regresar al punto de salida, el oeste de Seúl, tras experimentar un problema en el tren de aterrizaje, similar al que tuvo otro avión de la aerolínea que se estrelló en Muan (suroeste) en la víspera dejando 179 fallecidos.

El vuelo 7C101 de Jeju Air, que partió desde el Aeropuerto Internacional de Gimpo hacia la isla Jeju (al sur de Corea del Sur) a las 6:37 hora local (21:37 GMT del domingo), detectó un problema con su tren de aterrizaje poco después del despegue. La aerolínea informó a los 161 pasajeros sobre el defecto mecánico y posteriormente regresó a Gimpo a las 7:25 (22:25 GMT del domingo), según detallaron fuentes del aeropuerto, uno de los dos que dan servicio a la capital surcoreana.

La aerolínea Jeju Air es la misma que operaba el vuelo del domingo y dijo que planeaba reanudar el servicio después de cambiar la aeronave, que también era un Boeing B737-800, considerada una de las más seguras del mundo y de la que la compañía de bajo costo surcoreana opera 39 en una flota de 41 aviones. Finalmente el pasaje fue transferido a otra unidad diferente del 737-800, aunque 21 pasajeros decidieron no embarcar argumentando ansiedad.

Fuentes de Jeju Air citadas por la agencia Yonhap indicaron que el capitán de la aeronave contactó a control de tráfico aéreo al detectar una señal indicando una incidencia con el tren de aterrizaje y que aunque confirmó que el sistema funcionaba correctamente, decidió retornar a Gimpo, donde el aparato tocó tierra sin problema, para una revisión de seguridad.

El domingo, el vuelo 7C2216 de la surcoreana Jeju Air estalló tras aterrizar, salirse de pista y chocar contra un muro en el aeropuerto de Muan (290 kilómetros al suroeste de Seúl), un accidente que se saldó con 179 muertos y solo dos supervivientes, lo que supone el peor siniestro de la aviación civil acaecido jamás en suelo surcoreano.

El accidente se produjo alrededor de las 9:03 hora local (00:07 GMT) y el avión, un Boeing 737-800 que había partido horas antes del aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok (Tailandia), no activó ni el tren de aterrizaje ni otros mecanismos de frenado. A bordo viajaban 181 personas, seis de la tripulación (piloto, copiloto y cuatro auxiliares) y 175 pasajeros, de los que 173 eran surcoreanos, en su mayoría personas que retornaban de vacaciones en familia, y dos de nacionalidad tailandesa.

¿Pudo ser un pájaro?

Al parecer, la torre de control del tráfico aéreo en Muan emitió una advertencia de impacto de aves poco antes del incidente, y un funcionario del departamento de transporte de Corea del Sur dijo a los medios que el piloto había dicho a los controladores que el avión había sufrido un impacto con pajaros antes de declarar la emergencia. Sin embargo, algunos expertos no creen que este motivo pueda ser la única causa del siniestro. Citada por el diario The Guardian, Sonya Brown, profesora titular de diseño aeroespacial en la Universidad de Nueva Gales del Sur, dijo: “Un choque con aves debería ser un evento en el que se pueda sobrevivir… No debería llevar a lo que finalmente vimos, particularmente porque en cualquier situación en la que un motor no funciona (como lo sugiere el video), todavía hay mucha energía”. A su juicio, los choques con aves son tan comunes que se tienen en cuenta en el diseño de los aviones modernos.

Cómo es el Boeing 737-800

El Boeing 737-800 puede volar a una velocidad máxima de 946 kilómetros por hora y a una velocidad de crucero de 843 kilómetros por hora. Además, posee un alcance de 5.765 km, una envergadura de 34 metros, una longitud de 40 metros y un peso de 41.140 kg. Algunas de las características que destacan son su rentabilidad y su eficiencia en cuanto al consumo de combustible.

Según defiende Boeing en su página oficial, el mayor fabricante en conjunto de aviones comerciales y militares, "su gran versatilidad y bajos costes de mantenimiento y operación, ofrecen una ventaja competitiva en cualquier mercado o modelo de negocio. Una ventaja competitiva que permite un crecimiento rentable".