Ramón Pacheco: "La llegada de soldados norcoreanos a Ucrania permitirá a Putin alargar la guerra"

Ramón Pacheco, catedrático de Relaciones Internacionales en el King’s College de Londres, asegura en una entrevista con LA RAZÓN, que el envío de soldados norcoreanos para ayudar al Ejército ruso en su invasión convierte la guerra de Ucrania en un "conflicto internacional". El también responsable de la cátedra de Corea en la Universidad Libre de Bruselas afirma que es muy probable que Kim Jong Un haya enviado soldados de élite al teatro ucraniano. A cambio, dice, Pyongyang seguirá recibiendo apoyo diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU por parte Rusia, además de tecnología militar.

¿Cuántos soldados puede haber enviado a Rusia y qué tipo de militares son?... Se dice que hay pilotos de aviones de combate

Bajo mi punto de vista, la información que hemos recibido de Corea del Sur, Ucrania y Estados Unidos en el sentido de que Corea del Norte ha mandado miles de soldados es es muy creíble. Se ha hablado de hasta 12.000 soldados. A mí no me extrañaría que esto fuera cierto en cuanto al tipo de fuerzas que se han enviado, pues habrá soldados de élite norcoreanos. No sabemos si sólo son soldados del Ejército de Tierra o si hay algún otro, pero una vez que Corea del Norte ha decidido que va a mandar soldados a Rusia en apoyo de su invasión de Ucrania, no podemos destacar que envíe cualquier tipo de soldado de cualquiera de los ejércitos a petición rusa.

¿Qué tipo de contraprestaciones puede haber recibido Corea del Norte? ¿Tecnología militar, ayuda económica rusa?

Creo que Corea del Norte va a seguir recibiendo apoyo diplomático, sobre todo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Seguirá recibiendo ayuda económica y seguirá recibiendo transferencia de tecnologías rusas. No creo que sea la tecnología de la más avanzada que pueda tener Rusia. Pero no tenemos ninguna certeza, pero sí que es cierto que hemos visto cómo se ha transferido tecnología y también ha habido expertos rusos que han ido a Corea del Norte que pueden ayudar en el desarrollo del programa de misiles balísticos, el programa de satélites, y también el programa nuclear norcoreano.

¿Pueden miles de soldados norcoreanos en Ucrania cambiar el curso de la guerra?

Yo creo que los soldados norcoreanos que se pueden enviar a Rusia en apoyo de la invasión de Ucrania no van a cambiar el sentido de la guerra; estamos viendo que Rusia está perdiendo miles de soldados cada semana. Pero sí que es cierto que esto le va a permitir a Putin continuar la guerra durante más tiempo. También le permitirá desplazar a soldados rusos a zonas de combate que a lo mejor no hubiera sido posible sin estos soldados norcoreanos. El resultado al final de la guerra lo veo muy difícil a no ser que Corea del Norte mandase cientos de miles de soldados, lo que no parece ser el caso.

Zelenski ha advertido de que es el primer paso para guerra mundial. ¿Son palabra exageradas?

Yo creo que no se puede hablar de que estemos ante una Guerra Mundial, pero sí que es cierto que esto ya no es una guerra europea. Estamos viendo como un país asiático, Corea del Norte, está involucrado en el escenario bélico, en el campo de batalla europeo. Entonces, esto ya no es una guerra que nos afecte solo a nosotros aquí en Europa, sino que es una guerra de escala internacional que incluye a países más allá del continente europeo.

¿Cuál es la importancia del acuerdo militar firmado por Corea del Norte y Rusia?

El acuerdo militar entre Corea del Norte y Rusia es muy importante porque solo unos meses después de firmarlo, Corea del Norte está mandando soldados a Rusia en apoyo de su invasión de Ucrania, así que no se puede decir que este sea un acuerdo diplomático. Por supuesto, Rusia está ayudando a Corea del Norte, pero vemos que en un momento de extrema necesidad de Rusia y del presidente Putin, Corea del Norte está dispuesta a apoyarle de una manera que hubiera sido impensable si no se hubiera firmado este acuerdo.

¿Cree que Seúl acabará enviando armas a Kiev? ¿Qué tipo de armamento podría enviar Corea del Sur a Ucrania como respuesta al apoyo de Corea del Norte a Rusia?

Creo que Corea del Sur va a seguir mandando armamento a Ucrania a través de terceros países, sobre todo a través de Estados Unidos y Polonia. Seguirá mandando piezas de artillería, tanques, componentes de carros y balas que pueda usar el Ejército ucraniano. Lo que no creo que suceda es que envíe ayuda directa a Ucrania. Algo así solo sucedería si Rusia aumentase su apoyo a Corea del Norte y, sobre todo, si transfiriese tecnologías que de verdad ayudasen al Ejército norcoreano a mejorar su programa nuclear y de misiles balísticos a cotas inalcanzables para Corea del Norte sin este apoyo.

Hemos visto últimamente un aumento de la tensión entre las dos Coreas. ¿Es algo cíclico o hay algo más detrás de la estrategia de Kim?

Bajo el punto de vista Kim Jong-un, en estos momentos le interesa aumentar las tensiones porque al fin y al cabo no hay diálogo con Seúl y no hay diálogo con Washington. Tiene todo el apoyo que quiere recibir por parte de Rusia. China, aunque no parece muy contenta con la colaboración entre Rusia y Corea del Norte, nunca va a dejar de lado a Pyongyang. Si Trump ganase las elecciones estadounidenses y dijese que quiere retomar el diálogo con Corea del Norte, yo estoy seguro de que Corea del Norte le interesaría sentarse a dialogar con Estados Unidos y, por ende, también le interesaría sentarse a hablar con Corea del Sur a ver qué tipo de condiciones puede recibir. Y hay que tener en cuenta que todos los pasos que ha tomado Kim Jong un para aumentar las tensiones con Corea del Sur son reversibles, incluso la voladura de las carreteras que unen las dos Coreas.