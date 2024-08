La UE no reconoce a Maduro como vencedor de las elecciones, pero tampoco a Edmundo González

Las cancillerías europeas empiezan a asumir que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela no va a ceder antes las presiones de la comunidad internacional y que es hora de comenzar a plantear una nueva estrategia, aunque de momento ésta no parezca clara y la división sea la nota dominante. Los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete se han reunido este jueves en la capital comunitaria en su primer encuentro presencial tras la pausa veraniega, una cita en la que han aprovechado para analizar los últimos acontecimientos en los puntos calientes del planeta. Esta cita ha evidenciado que de momento no existe consenso ni para imponer nuevas rondas de sanciones contra el chavismo ni tampoco para reconocer a Edmundo González como el vencedor de los comicios.

El propio ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha reconocido que el régimen de Nicolás Maduro no presentará las actas electorales de los últimos comicios transcurridos hace un mes, tal y como han solicitado los Veintisiete una y otra vez ante la sospecha de pucherazo. “Ha pasado un tiempo más que prudencial solicitando las actas y tenemos que rendirnos a la evidencia de que esas actas no se van a presentar. No hay voluntad de presentarlas”, ha asegurado el ministro español.

Lejos de ceder, el régimen de Maduro se ha atrincherado al endurecer la persecución contra los opositores y reforzar el aparato represor del Estado con la incorporación de Diosdado Cabello, sancionado por la UE.

“Continúa la represión en Venezuela. Personas de los equipos de la oposición han sido arrestadas y desaparecidas. Estamos muy preocupados”, ha reconocido el máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell.

Aunque sin actas, ningún Estado europeo va a reconocer a Maduro como ganador de las últimas elecciones presidenciales, esto no significa que ahora mismo los Veintisiete se estén planteando la posibilidad de proclamar a Edmundo González, candidato del principal partido de la oposición, como nuevo presidente de Venezuela y vencedor de los comicios. De momento, éste se tiene que conformar con haber sido invitado a participar por videoconferencia en la reunión de los ministros de Exteriores.

A pesar de que España no excluye la posibilidad de sanciones ante el nuevo escenario abierto en Venezuela, Albares sigue abriendo la puerta al “diálogo y la negociación entre los venezolanos para que se respete la voluntad democrática” y defiende la necesidad de buscar “herramientas”, ante un escenario más complejo que nunca en el que ni Gobierno ni oposición son partidarios de una repetición electoral. Borrell ha recordado que ahora mismo la UE sanciona a 55 personalidades del régimen (exceptuando al propio Maduro) y que no existe apenas margen de maniobra para estrechar el cerco, lo que dificulta el acuerdo por parte de los Veintisiete.

Los ministros de Exteriores de la UE también han aprovechado esta cita para abordar el desarrollo de a guerra en Ucrania tras las exitosas incursiones del ejército ucraniano en suelo ruso. El ministro de Asuntos Exteriores, Dimitro Kuleba, ha participado de manera presencial en la reunión celebrada en Bruselas y ha aprovechado esta cita para solicitar a los Veintisiete que permitan a su ejército utilizar el armamento occidental para atacar objetivos en territorio ruso. Una petición que no solo se circunscribe a los Veintisiete sino también a EEUU y Reino Unido, quienes se oponen a esta posibilidad ante el temor a que esto se interprete como un conflicto directo con Rusia.

“Si se nos permite atacar, reduciremos significativamente la capacidad de Rusia para infligir daños a nuestra infraestructura crítica y mejoraremos la situación de nuestras fuerzas sobre el terreno. Por lo tanto, quienes intentan culpar a Ucrania de no tener el éxito suficiente deberían recordar siempre que el éxito de Rusia depende de una cosa: de la disposición de los socios a tomar decisiones audaces” ha defendido Kuleba en la capital comunitaria.

Según Borrell, la operación de Kursk pone “patas arriba” la narrativa de Vladimir Putin y socava el “mito de la invencibilidad rusa”. “Cualquier retraso es demasiado costoso”, ha asegurado Borrell, quien apoya la petición de Kuleba sobre el uso del armamento occidental y la agilización de las entregas.

Sanciones ministros israelíes

Borrell ha propuesto sanciones contra aquellos ministros israelíes responsables de mensajes de incitación al odio y a cometer crímenes de guerra contra los palestinos. Aunque de momento, tras un primer debate en la reunión de este jueves, no existe unanimidad en los Veintisiete, el alto representante está dispuesto a continuar con el trabajo diplomático para proponer la inclusión de dos ministros israelíes. Aunque Borrell no ha dado nombres, sí que expresó recientemente su indignación por las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional, Ben- Gvir y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. El propio Borrell ha reconocido la falta de entusiasmo que ha causado su propuesta entre las cancillerías europeas, pero ha defendido continuar hacia delante con la iniciativa como un modo de asumir sus responsabilidad y cumplir con su obligación de hacer aquello que considera correcto.