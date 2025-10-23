Reino Unido arresta a tres hombres acusados de espionaje para Rusia y confirma: "Vemos cada vez más casos"

En una nueva operación vinculada a la inteligencia rusa, las autoridades británicas han arrestado a tres hombres de 44, 45 y 48 años en Londres, como parte de una investigación en curso por presuntos delitos contemplados en la Ley de Seguridad Nacional. Las detenciones se realizaron esta mañana en domicilios del oeste y centro de la capital, y los sospechosos permanecen bajo custodia.

Los arrestos se llevaron a cabo en virtud del artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, que tipifica como delito ayudar materialmente a un servicio de inteligencia extranjero. La Policía Metropolitana, en colaboración con la unidad antiterrorista, ha intensificado sus esfuerzos para interrumpir redes de colaboración con potencias hostiles, en especial ante el creciente número de individuos que actúan como “representantes” reclutados por servicios de inteligencia extranjeros.

El comandante Dominic Murphy declaró: “Estamos viendo un número cada vez mayor de quienes describiríamos como representantes. Estos arrestos están directamente relacionados con nuestros esfuerzos por frenar este tipo de actividad”.

Las autoridades han advertido que cualquier persona tentada a colaborar con estados extranjeros en actividades criminales será investigada y enfrentará consecuencias graves en caso de condena. Aunque no se han revelado las identidades de los detenidos ni detalles específicos sobre los cargos, se han iniciado nuevas búsquedas en otras direcciones del oeste de Londres.

Este operativo refuerza la postura del Reino Unido frente a las injerencias extranjeras, en un contexto de creciente tensión geopolítica. La policía ha reiterado su compromiso con la protección de la seguridad nacional y ha instado a la ciudadanía a permanecer alerta ante posibles intentos de reclutamiento o colaboración encubierta.