Un dron ruso mata a dos periodistas ucranianos mientras viajaban en coche por el Donbas

Dos periodistas ucranianos murieron este martes en Kramatorsk, en el este de Ucrania, tras ser alcanzados por un dron ruso mientras cubrían la situación en la región. El ataque se produjo en una estación de servicio, donde los reporteros se encontraban dentro de un vehículo. Las víctimas fueron identificadas como Aliona Gramova y Evguen Karmazine, ambos miembros del canal estatal Freedom TV.

La cadena, financiada por el gobierno ucraniano, calificó el ataque como “un crimen contra la libertad de expresión”. En un comunicado oficial, afirmaron que los periodistas estaban realizando una cobertura humanitaria y que su ubicación era conocida por las autoridades locales. El canal exigió una investigación internacional sobre el incidente.

Kramatorsk se encuentra en la región de Donetsk, cerca de la línea de frente entre las fuerzas ucranianas y rusas. Aunque está bajo control de Ucrania, la ciudad ha sido blanco de múltiples ataques desde el inicio de la invasión en 2022. El uso de drones explosivos se ha intensificado en los últimos meses, afectando tanto a objetivos militares como civiles.

El Ministerio de Defensa de Ucrania condenó el ataque y acusó a Rusia de “intentar silenciar a quienes documentan la verdad sobre la guerra”. En lo que va de 2025, al menos siete periodistas han muerto en Ucrania en el ejercicio de su labor, según datos de organizaciones internacionales. Las autoridades ucranianas han prometido reforzar las medidas de protección para reporteros en zonas de conflicto.

La Unión Europea, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas han condenado el ataque y exigido respeto por el derecho internacional humanitario. En un comunicado conjunto, instaron a Rusia a cesar los ataques contra civiles y trabajadores de prensa, recordando que los periodistas gozan de protección especial en conflictos armados. La Fiscalía General de Ucrania ha iniciado una investigación por posible crimen de guerra, en virtud de los Convenios de Ginebra. El caso será documentado y podría ser remitido a la Corte Penal Internacional, que ya examina múltiples incidentes ocurridos durante la invasión rusa.