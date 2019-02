Reino Unido bloqueará el regreso al país de la joven que se unió al EI

El ministro del Interior de Reino Unido, Sajid Javid, ha afirmado este viernes que "no dudará" en bloquear el regreso de una británica que abandonó el país con 15 años para instalarse en lo que aquel entonces era el 'califato' de Estado Islámico.

Shahima Begum tenía 15 años cuando se marchó de su casa en el este de Londres junto a dos amigas y ha sido recientemente localizada por el diario 'The Times' en un campo de desplazados en Siria tras abandonar el último reducto que controla el grupo terrorista en el este del país.

"Mi mensaje es claro: si has apoyado a organizaciones terroristas en el extranjero no dudaré a la hora de evitar tu regreso", ha dicho Javid en declaraciones al citado diario, antes de recalcar que Begum se unió a un grupo "lleno de odio" hacia Reino Unido.

"Si logras regresar debes estar preparada para ser interrogada, investigada y potencialmente juzgada", ha señalado el ministro.

Las palabras de Javid han llegado un día después de que el ministro de Seguridad, Ben Wallace, resaltara que no autorizará una operación de rescate para facilitar el regreso de Begum al país.

"No voy a poner en riesgo vidas de británicos buscando a terroristas o antiguos terroristas en un Estado fallido", dijo, en declaraciones a la cadena BBC. "Los actos tienen consecuencias. Algunas fueron seducidas cuando eran jóvenes, pero ahora son adultas y algunas son combatientes endurecidas", agregó.

Begum, que entonces tenía 15 años, Amira Abase, de la misma edad, y Kadiza Sultana, de 16, todas ellas estudiantes de la Bethnal Green Academy, partieron en febrero de 2015 del aeropuerto londinense de Gatwick con destino a Turquía, tras haber dicho a sus padres que se iban a pasar el día. Una vez en este país, cruzaron la frontera hacia Siria y llegaron a Raqqa, la capital del califato.

"No soy la misma estudiante tonta de 15 años que se escapó de Bethnal Green hace cuatro años", aseguró a Anthony Loyd, el periodista que la ha encontrado. Y pese a la experiencia vivida, durante la que ha sido madre de dos hijos a los que ha visto morir de hambre y enfermedad y espera un tercero y haber declarado que vio cabezas decapitadas en cubos de basura pero que no le molestaba, afirmó tajante: "No lamento haber venido aquí".

Según relató al 'Times', uno de los motivos que la empujaron a abandonar el territorio controlado por Estado Islámico fue su temor a que su hijo que va a nacer corra la misma suerte que los dos anteriores.

"No tengo grandes esperanzas. Cada vez se están haciendo más pequeños", ha comentado respecto a Estado Islámico, afirmando que también ahora hay "mucha opresión y corrupción". "Realmente no creo que merezcan la victoria", ha señalado.