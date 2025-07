Renuncia la canciller colombiana por diferencias con el gobierno de Petro: "Se han tomado decisiones que no comparto"

"En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar".

Con estas palabras, escritas en una carta fechada 3 de julio y dirigida al presidente Gustavo Petro, la ahora canciller de Colombia, Laura Sarabia, anunció su renuncia al cargo que desempeña apenas desde el pasado 29 de enero. En la misiva no se detallan tales decisiones que no comparte, pero Sarabia sí hace un recuento de su carrera al lado de Petro durante varios años, y a quien acompaña como parte de la comitiva oficial que ha viajado esta semana a España y a Francia.

"La parte más importante de mi vida pública ha transcurrido a su lado. Juntos hemos alcanzado grandes victorias, atravesado momentos difíciles, discutido con intensidad y compartido reflexiones con honestidad", escribió Sarabia.

Sarabia agradeció por la oportunidad de haber ocupado diferentes espacios durante la actual administración: jefa de gabinete, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y, en los últimos meses, ministra de Relaciones Exteriores.

"Mi renuncia es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público. Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós el también una forma de cuidar", se lee en la carta.

Un día antes, el jefe de despacho de Petro, Alfredo Saade, informó que el gobierno colombiano firmaría un contrato con la Casa de la Moneda de Portugal para producir pasaportes, en conjunto con la Imprenta Nacional, en vez de prorrogar el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons. Afirmó que se trataba de una orden directa del presidente luego de que se confirmara que la Cancillería estudiaba una posible urgencia al respecto del tema.

600 mil pasaportes para los próximos seis meses

Según Saade, se garantizarán 600 mil pasaportes para los próximos seis meses para lo cual hay plena capacidad en la Imprenta Nacional -aunque el ministro de Interior Armando Benedetti había dicho debía ajustarse hasta el 1 de septiembre-. "Lo que pasa es que han querido opacarla (...) la corrupción le ha construido una mala imagen". Previamente, Sarabia había anunciado una extensión del contrato con Thomas Greg & Sons por 11 meses.

Los ex cancilleres Marta Lucía Ramírez y Julio Londoño Paredes coincidieron en que Sarabia no tenía otra opción que renunciar. "Cuando el presidente desautoriza a un ministro de esa manera le está indicando obviamente que no es la persona que debe estar ocupando esa posición", dijo Ramírez, también exvicepresidenta. Londoño agregó que, más allá del tema de los pasaportes, en las últimas semanas se habían visto varios episodios en los cuales Petro desautorizaba a su canciller.

Con su renuncia, Sarabia termina de cerrar su relación con Petro, que se había debilitado desde que Benedetti asumiera la cartera de Interior, a pesar de haber hecho las paces en público. Entre ambos se mantiene una pelea judicial. Su historia con Petro se remonta a la campaña presidencial de 2022 cuando fue su mano derecha, para luego encabezar el gabinete y siendo el punto de encuentro entre el mandatario y sus ministros.

Tres cancilleres en tres años de gobierno

Ahora que regresa a Bogotá, Petro deberá enfrentar una nueva crisis en su gabinete, aunque primero deberá finalmente decidir quién tiene la razón y qué plan se asumirá sobre el tema de los pasaportes. Luego, tendrá que ajustar su gobierno a la ausencia de Sarabia decidiendo entre mantener al resto del equipo ministerial y producir un nuevo nombramiento o asumir un quinto sacudón en todo el gabinete para la recta final de su legislatura.

Con la salida de Sarabia del gabinete, Petro suma tres cancilleres en tres años de gobierno. Su mandato termina en agosto de 2026 y legalmente está impedido de aspirar a la reelección, por ahora. En Sevilla, en un intercambio de palabras que tuvo con Emmanuel Macron durante la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, admitió que “ya no me queda mucho tiempo en el gobierno”.