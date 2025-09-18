Rusia acusa a un espía ucraniano disfrazado de anciana de preparar un atentado con explosivos

El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) ha asegurado haber frustrado un complot en el que un supuesto agente ucraniano, disfrazado de mujer anciana, planeaba cometer un atentado en territorio ruso. Según la versión oficial rusa, el individuo habría utilizado peluca, maquillaje y ropa femenina para pasar inadvertido mientras transportaba explosivos.

Las autoridades rusas difundieron imágenes y un vídeo de la detención, en los que se observa a un hombre caracterizado con un vestido largo y pañuelo en la cabeza. El FSB sostiene que formaba parte de una operación orquestada por los servicios de inteligencia ucranianos con el objetivo de atacar a una figura pública en la región de Briansk, cerca de la frontera con Ucrania.

El comunicado afirma que en el registro se hallaron cargas explosivas listas para detonar, además de documentación falsa. El sospechoso se encuentra bajo custodia y, de acuerdo con la prensa oficial rusa, habría confesado vínculos con el espionaje ucraniano.

Desde Kiev no se ha emitido una respuesta oficial, aunque en anteriores ocasiones el gobierno ucraniano ha calificado de “propaganda” este tipo de acusaciones, insistiendo en que Rusia recurre a narrativas espectaculares para justificar la escalada de la guerra. El caso ha tenido un gran eco mediático en Rusia, donde la imagen del presunto espía disfrazado de anciana ha sido ampliamente difundida por los canales estatales.