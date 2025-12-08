"Rusia juega en la mesa de negociación"

Las delegaciones rusas y ucranianas se encuentran inmersas en un intenso proceso de negociaciones mediado por Estados Unidos, que busca poner fin a los cerca de cuatro de invasión. Por el momento el acuerdo sigue sin parecer inminente. El pasado martes, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff viajó hasta Moscú, donde protagonizó su sexto encuentro con Vladimir Putin. Al término de la misma, Yuri Ushakov, asesor de política internacional de Kremlin aseguró:l "Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables".

Ante este contexto, la profesora de Relaciones Internacionales de la UCM y experta en Asuntos Exteriores de Rusia, María José del Pozo, ha analizado para LA RAZÓN algunas de las novedades del conflicto ruso-ucraniano.

¿Considera que esta nueva ronda de negociaciones tiene opciones reales de avanzar, o está condenada a reproducir el fracaso de intentos anteriores?

El plan de los 28 puntos no parece que vaya a proporcionar siquiera un marco negociador eficaz. Es un plan que recoge prácticamente todas las aspiraciones rusas y ventajas económicas para EE UU. En sí, no es un plan de paz que contenga las legítimas aspiraciones del país agredido y consagra la fuerza, la agresión y la modificación ilegal de fronteras. Por tanto, todos los puntos del texto impiden que sea aceptado por Ucrania.

¿Por qué la Unión Europea parece haber quedado relegada nuevamente a una posición secundaria en este proceso diplomático?

La UE no se ha sentado nunca en la mesa de negociación con Ucrania, Rusia y EE UU, si ese fuera el formato negociador. Esa ausencia muestra la falta de liderazgo geopolítico de la UE, pero también muestra la falta de unidad entre los 27 sobre Ucrania y la diferencia de percepción sobre Rusia. Por otro lado, dadas las diferentes posiciones de EE UU y de la UE sobre la resolución de la guerra, parece lógico que EE UU no esté dispuesto a aceptar que la UE participe en la mesa de negociación.

¿Cree que Rusia ha vuelto a la mesa de negociaciones desde una posición de ventaja, o al menos más fuerte que la de Kiev?

Rusia juega con la mesa de negociación. Realmente no tiene interés en llegar a un acuerdo de paz que renuncie a cualquiera de sus exigencias maximalistas. De momento, la guerra sigue siendo su baza ganadora. Y su posición es considerablemente mejor, en términos de recursos, que la de ucrania.

¿Hasta qué punto cree que la figura de Witkoff ha perdido credibilidad como mediador tras la filtración de sus conversaciones con Yuri Ushakov?

Dada la singularidad de la Administración Trump resulta muy difícil saber qué consecuencias tendrá esa filtración. Desconocemos la procedencia de la misma y los objetivos

P: ¿Cree que Rusia puede sostener indefinidamente un conflicto de desgaste sin que ello afecte a su estabilidad interna?

Nadie puede mantener un conflicto de estas características de forma indefinida por el desgaste económico y humano que exige. Los conflictos se pueden congelar o modular la intensidad. En el contexto ruso, por otra parte, es difícil que esta guerra afecte a la estabilidad política interna.