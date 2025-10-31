Las fuerzas armadas de Rusia lanzan un misil "secreto" contra Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania ha revelado que Rusia ha estado atacando a su país con un misil de crucero, cuyo desarrollo secreto llevó a Donald Trump a abandonar un pacto de control de armas nucleares con Moscú durante su primer mandato en la Casa Blanca.

Los comentarios del ministro Andrii Sybiha constituyen la primera confirmación de que Rusia ha utilizado el misil terrestre 9M729 en combate, ya sea en Ucrania o en cualquier otro lugar. Este proyectil, según Sky News, puede transportar una ojiva nuclear o convencional.

Un alto funcionario ucraniano declaró a la agencia Reuters que Rusia había disparado el arma contra Ucrania 23 veces desde agosto. Ucrania también registró dos lanzamientos del 9M729 por parte de Rusia en 2022, agregó la fuente. En realidad, este proyectil se ha desplegado en distintas regiones de Rusia, incluida Kaliningrado.

El misil terrestre ruso 9M729 RT

La prueba 9M729 llevó a Estados Unidos a abandonar el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) en 2019. Washington afirmó que el misil violaba el tratado ya que podía volar mucho más allá de su límite declarado de 500 km. Sin embargo, Rusia lo negó. Según el sitio web Missile Threat, el misil -Kolomna Machine Design Bureau- tiene un alcance de 2.500 km y está cargado con 450 kg de explosivo o carga nuclear táctica.

El motivó que acabó con la reunión de Trump y Putin

En el terreno diplomático, el diario Financial Times asegura que la reunión prevista entre Donald Trump y Vladimir Putin en Budapest se canceló por parte de la Casa Blanda debido a las exigencias "inaceptables"de Rusia sobre territorio ucraniano. Al parecer, la decisión de cancelar la reunión se tomó tras lo que se describe como una tensa llamada entre los "máximos diplomáticos" de Estados Unidos y Rusia.

Fuentes diplomáticas aseguran que Moscú exigía que Ucrania ceda más territorio como parte de las condiciones del alto el fuego. Según el periódico, días después de que Trump y Putin acordaran reunirse, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso envió un memorándum a Washington con exigencias para abordar lo que Putin denomina las "causas profundas" de su invasión.

Según el Financial Times, estas medidas incluyen concesiones territoriales, una drástica reducción de las fuerzas armadas ucranianas y garantías de que Ucrania nunca se unirá a la OTAN. Ni la Casa Blanca ni el Kremlin han hecho comentarios.