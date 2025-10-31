Lituania avisa: derribará cualquier "globo" que traspase su frontera: vienen desde Bielorrusia y tienen un objetivo

El caos se ha apoderado del aeropuerto de Vilna, el principal de Lituania, que ha tenido que suspender sus operaciones hasta en cuatro ocasiones distintas. La paralización del tráfico aéreo, que ha afectado a más de 170 vuelos y a miles de pasajeros, no se debe a una huelga ni al mal tiempo, sino a una oleada de misteriosos globos procedentes de la vecina Bielorrusia, que han puesto en jaque la seguridad del país.

De hecho, el Gobierno lituano ha calificado la situación de ataque en toda regla después de que se detectaran hasta 66 de estos aparatos sobrevolando el país en una sola noche. La respuesta de Vilna ha sido contundente: autorizar el derribo inmediato de cualquier globo que cruce su espacio aéreo, una decisión que eleva la tensión en la frontera oriental de la OTAN a un nuevo nivel. Este tipo de amenazas aéreas no convencionales son precisamente la razón por la que en la región se están tomando medidas drásticas, y es que un país europeo se está convirtiendo en una auténtica fortaleza antiaérea para proteger su espacio soberano.

En este contexto, las autoridades consideran que la maniobra es una deliberada «operación psicológica» orquestada por Minsk, diseñada no solo para generar incertidumbre, sino también para poner a prueba la capacidad de respuesta de la Alianza Atlántica en su flanco más vulnerable. Esta interpretación, que apunta a un ataque híbrido en toda regla, ha sido recogida por medios como The War Zone. La preocupación por estas tácticas es tal que miembros de la alianza en la zona, como Polonia, están modernizando sus antiguos cazas para convertirlos en verdaderas bestias aéreas, reforzando así el flanco oriental.

El doble juego de los globos bielorrusos

Por un lado, los servicios de inteligencia lituanos sospechan que la provocación militar esconde una motivación mucho más mundana y lucrativa: el contrabando de cigarrillos a gran escala. Se estima que cada uno de los globos, con un peso considerable de entre 50 y 60 kilogramos, podría estar siendo utilizado para introducir mercancía en la Unión Europea eludiendo los impuestos correspondientes, una práctica recurrente en la región.

Por otro lado, la gravedad del desafío ha llevado al Ejecutivo a cerrar temporalmente la frontera con Bielorrusia y a no descartar una medida de mayor envergadura diplomática. El Gobierno baraja solicitar la invocación del Artículo 4 del tratado de la OTAN, un mecanismo de consulta que se activa cuando la integridad territorial o la seguridad de un país miembro se ven amenazadas.

Asimismo, este suceso no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un patrón de hostilidad creciente en la región. Se suma a una preocupante lista de violaciones del espacio aéreo de la Alianza, que incluye incursiones recientes de aviones de combate y drones de origen ruso sobre los cielos de Lituania, Estonia y Polonia.