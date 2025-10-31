El director del FBI afirma que han conseguido frenar un "potencial ataque terrorista" planeado para el fin de semana de Halloween

El director de la agencia, Kash Patel, declaró en la madrugada del viernes que su personal "logró frustrar un potencial ataque terrorista y arrestó a múltiples individuos en Michigan". Patel añadió en su publicación que los detenidos estaban presuntamente planeando un ataque violento para el fin de semana de Halloween, prometiendo que se ofrecerían más detalles en breve. El director también expresó su agradecimiento a los hombres y mujeres del FBI y de las fuerzas del orden por su vigilancia continua.

La oficina del FBI en Detroit confirmó que sus agentes estuvieron realizando actividades de aplicación de la ley en las ciudades de Dearborn e Inkster durante la mañana del viernes. Un portavoz de la oficina, Jordan Hall, aseguró a la CNN que "no existe una amenaza actual para la seguridad pública" tras el desarrollo de dichos operativos.

Por su parte, el Departamento de Policía de Dearborn emitió un comunicado indicando que habían sido informados sobre las operaciones del FBI realizadas en su ciudad. La fuerza policial local quiso transmitir tranquilidad a los residentes, afirmando que en estos momentos no se percibe ningún riesgo para la comunidad.

Ni el FBI ni la policía de Dearborn especificaron directamente que estos operativos estuvieran vinculados a los arrestos anunciados por el director Patel. La comunicación del director fue la que proporcionó el contexto del presunto plan terrorista frustrado, destacando la importancia de la labor de las agencias de seguridad para defender el territorio nacional.