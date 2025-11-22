Rusia roza el conflicto diplomático con la OTAN al atacar un puesto ucraniano junto a Rumanía

Cada vez que Rusia apunta con sus drones y misiles hacia objetivos ucranianos situados cerca de las fronteras de países de la OTAN juega peligrosamente con el conflicto diplomático ante el riesgo de que estos proyectiles traspasen las fronteras de países como Polonia o Rumanía, como ya ha ocurrido en el pasado.

Esta tensión diplomática se une además a las provocaciones intencionadas rusas con el sobrevuelo de cazas sobre estos países. Sin ir más lejos, hace cuatro días dos cazas rumanos y otros dos alemanes, como parte del despliegue de la OTAN, despegaron para interceptar un dron ruso que invadió el espacio aéreo de Rumanía.

Ahora, Bucarest se ha visto en estado de máxima alerta después de que Rusia atacara anoche un puesto de control internacional en Orlivka, en la región ucraniana de Odesa y junto a la frontera con Rumanía, que tuvo que suspender temporalmente sus operaciones, informó el Servicio de Aduanas de Ucrania, informa Efe.

"En la noche (...), el bombardeo enemigo con drones suicidas dañó la infraestructura del complejo de ferris en Orlivka", escribió en Telegram la agencia.

Explicó que por ello el puesto de control internacional ha suspendido temporalmente sus operaciones".

Aduanas añadió que actualmente se están tomando todas las medidas necesarias para eliminar las consecuencias.

Rusia atacó anoche el norte, sur y este de Ucrania con un misil balístico y 104 drones de ataque, que impactaron en siete lugares, informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte diario.

Las fuerzas rusas lanzaron un Iskander-M desde la ocupada península de Crimea y drones tipo Shahed y Gerbera, así como de otros tipos, desde varias regiones rusas y desde las ocupadas Crimea y Donetsk, según la agencia Efe.

Un total de 65 drones eran Shahed de tecnología iraní.

Las defensas antiaéreas lograron derribar 89 drones enemigos tipo Shahed y Gerbera, así como otros tipos, en el norte, sur y este del país.

No obstante, se registraron 13 impactos de drones de ataque en seis ubicaciones, así como de un misil balístico en un lugar, admitió la Fuerza Aérea.