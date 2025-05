Scholz deja la cancillería con la duda de su legado político

Olaf Scholz es historia. Después de solo tres años y medio, el socialdemócrata abandona este martes la Cancillería dejando un legado político que solo el tiempo será capaz de precisar. Por de pronto, el aura de impopularidad que persiguió a Scholz durante todo su mandato será el que se encargue de despedirle. Solo uno de cada cuatro alemanes -según una encuesta de opinión del instituto INSA- asegura que Scholz hizo un buen trabajo como canciller.

Quizá su decisivo discurso en el Bundestag cuatro días después de la invasión a Ucrania sea recordado a largo plazo. Por aquel entonces, Scholz rompió el tabú de no suministrar armas a zonas en conflicto y creó un fondo especial de 100.000 millones para la Bundeswehr, un momento histórico que cambió el país. No obstante, lo que pasará a la historia será el fracaso de su experimento al firmar la primera coalición tripartita, junto a los liberales del FDP y Los Verdes. Scholz quería convertirlo en un proyecto para más de una legislatura. Sin embargo, la coalición se vino abajo antes de cumplir los tres años.

No se ha sabido mucho de Scholz en las últimas semanas, más allá de sus dos viajes de despedida a Varsovia y París, y la última reunión del gabinete en la que firmó un aumento de las pensiones. La última cita de trabajo de Scholz fue una mesa redonda sobre Europa con alumnos de un instituto cercano a Berlín, el lunes, antes de que como marca la tradición la Bundeswehr le despidiese por la noche con el "Zapfenstreich", una ceremonia militar que data del siglo XVI y que se celebra a la luz de las antorchas. En ella, y como suele ser tradición, el canciller saliente eligió dos canciones que fueron interpretadas por una banda militar.

Scholz escogió "Respect" de Aretha Franklin e "In my Life" de los Beatles. En una entrevista reveló que el primer disco que se compró fue "Let it be" de la célebre banda de Liverpool. Sin embargo, "Let it be" no habría encajado tan bien en su despedida, ya que Scholz no quiere dar por terminada su carrera política. Pasará de la Cancillería a la bancada del Bundestag, donde permanecerá toda la legislatura como diputado elegido por sufragio directo en su circunscripción de Potsdam. “El cargo más alto para el que se puede ser elegido en Alemania es el de diputado del Bundestag”, dijo antes de las elecciones.

Unión conservadora y el SPD sellaron este lunes su alianza

Esto no es inusual; la mayoría de sus predecesores hicieron lo mismo. Willy Brandt incluso permaneció 18 años en el Bundestag, tras su dimisión en 1974 hasta su muerte en 1992. Más recientemente, Helmut Kohl se sentó en el Parlamento cuatro años, tras su derrota electoral en 1998 y a pesar del escándalo de las donaciones. Su sucesor, Gerhard Schröder, en cambio, trabajó como lobista para la industria energética rusa y Angela Merkel ni siquiera se presentó como candidata.

Queda por ver a qué comisiones pertenecerá Scholz y con qué frecuencia comparecerá en el Bundestag. No obstante, está deseando tener un poco más de tiempo libre como aseguró hace poco en un pódcast. A Scholz le gusta correr y remar, y de vez en cuando va a un concierto. Su pasión son los libros. Ahora tendrá tiempo, por ejemplo, para leer el libro de 700 páginas que le envió Merkel, si es que no lo ha leído ya. Scholz mantuvo el diálogo con Merkel durante su etapa como canciller. Es muy posible que ahora se reúna con ella más a menudo. Lo que ambos tienen en común es que no se llevan nada bien con el futuro canciller Friedrich Merz. Una buena base para animadas discusiones.

Mientras tanto, y bajo el título "Verantwortung für Deutschland" (Responsabilidad por Alemania, en español), los líderes de la Unión conservadora y el SPD sellaron este lunes su alianza de gobierno. Diez semanas después de las elecciones, Alemania se encamina hacia su quinta gran coalición. El líder conservador Friedrich Merz aseguró que el país necesita reformas e inversiones y prometió liderazgo confiable para retomar el rumbo. "Europa espera que Alemania vuelva a aportar con fuerza al proyecto común", aseguró.

Por su parte, el nuevo vicecanciller, Lars Klingbeil, apeló al trabajo en equipo y subrayó que el país "necesita menos gestores y más facilitadores". La elección formal de Merz será este martes en el Bundestag, donde se da por segura su investidura. El nuevo gobierno tendrá que responder rápidamente: desde reactivar la economía hasta frenar la migración irregular, pasando por redefinir el papel de Alemania en el nuevo orden mundial.