Serhii Pohoreltsev, embajador de Ucrania: "Podemos destruir la retaguardia rusa si nos dejan usar misiles de largo alcance"

El embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, lamenta que algunas empresas energéticas occidentales, entre ellas una española, sigan comprando gas a Rusia mientras el Gobierno de Pedro Sánchez «proporciona a Ucrania un paquete de ayuda militar sin precedentes». En esta entrevista con LA RAZÓN, el diplomático asegura no tener ninguna duda de que Ucrania ganará la guerra y de que Estados Unidos seguirá apoyando a su país aunque Donald Trump vuelva a la presidencia.

¿Cuál es la situación ahora mismo más delicada en el frente oriental de la guerra?

No tengo intención de fingir que la victoria de Ucrania esté a la vuelta de la esquina. La situación en el terreno es complicada, especialmente en la zona de Pokrovsk, donde a la cúpula militar rusa no le importan en absoluto las altísimas bajas que sufren sus tropas. De media, las bajas rusas este último mes ascendían a 1.100-1.200 personas a diario. El Ejército ucraniano rompe, uno tras otro, los incesantes intentos del enemigo de avanzar, infligiendo graves daños y agotando a las fuerzas rusas tanto en toda la línea del frente como en la retaguardia.

¿Son suficientes para Ucrania las armas enviadas por España?

Una vez fracasada la operación relámpago rusa, el Kremlin, consciente de las desventajas económicas y de los limitados recursos materiales y humanos de Ucrania, apostó por una guerra de desgaste, presumiendo que la ayuda militar de Occidente se la suministrase a cuentagotas. A día de hoy, Rusia tiene una ventaja considerable, especialmente en lo que se refiere al dominio aéreo y al número de efectivos en el terreno. Por esto se necesitan herramientas eficaces para forzar a Rusia a sentarse a la mesa y negociar de verdad. Estamos muy agradecidos por la ayuda que recibimos de nuestros socios, en particular, a España. Sin embargo, necesitaremos muchas más armas para expulsar a las tropas rusas. El flujo de armas, municiones y material bélico debe ser estable y oportuno, en cantidades suficientes para asegurar que Ucrania detenga la agresión y después recupere todos sus territorios. Es la mejor manera de prevenir que la guerra en Europa no se extienda a otros países.

¿Han aumentado los ataques rusos contra objetivos civiles?

Incapaz de conseguir un éxito estratégico en el campo de batalla, Rusia intenta destruir todo lo que no puede capturar y sigue intimidando y aterrorizando a los civiles ucranianos. Desde el comienzo de la invasión a gran escala, Rusia ha lanzado casi 10.000 misiles contra Ucrania, de los cuales muchos han sido derribados, y 14.000 drones. Tres cuartas partes de los misiles tenían en la diana objetivos civiles, lo que confirma el carácter terrorista de la guerra de Putin.

¿La autorización occidental para permitir el uso de misiles de largo alcance en suelo ruso será decisivo para frenar a Rusia?

Bueno, no sé si es decisivo, pero es muy importante. Ucrania tiene el derecho establecido en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas de defender su territorio y lo podemos hacer atacando nudos de la logística militar en territorio del país enemigo. Con estos medios podríamos destruir gran parte de la retaguardia del Ejército ruso y garantizar más la seguridad para la población civil de Ucrania, porque desde los aeródromos rusos que están relativamente cerca se están realizando bombardeos en muchos casos contra la población civil.

¿Qué otras armas necesita Ucrania de Occidente?

Ucrania críticamente necesita más sistemas de defensa aérea. En primer lugar, sistemas Patriot y sistemas antiaéreos portátiles como, por ejemplo, «Mistral», misiles de largo alcance, drones y sistemas de guerra electrónica en cantidades suficientes. Con piezas de defensas aéreas y los aviones F-16 ya en servicio, los pilotos rusos no tendrán fácil acercarse lo suficiente y lanzar impunemente las bombas aéreas guiadas y los misiles contra las instalaciones civiles.

¿Cree que las sanciones contra Rusia han sido efectivas?

Las sanciones están teniendo un impacto significativo en la economía rusa y en particular en la industria armamentística. A pesar de todo, Rusia consigue los componentes tecnológicos que son críticos para su producción de misiles, drones y carros de combate. El sector de petróleo y gas rusos sigue generando ingresos significativos, lo que permite al Kremlin financiar sus esfuerzos bélicos en Ucrania a pesar de las sanciones. Por paradójico que parezca, algunas compañías occidentales han incrementado sus importaciones de gas líquido ruso. Lamentablemente, en la lista de estos importadores hay una gran compañía energética española. Mientras el Gobierno de España proporciona a Ucrania un paquete de ayuda militar sin precedentes, mientras la sociedad española demuestra en diferentes formas su solidaridad con el pueblo de Ucrania, estas energéticas aprovechan la situación para sacar beneficios excepcionales manteniendo a flote la economía rusa.

¿La ayuda económica y militar de EE UU puede estar en peligro si gana Trump las elecciones de noviembre?

Agradecemos a EE UU su ayuda a Ucrania. Gane quien gane las presidenciales de noviembre, estoy seguro de que EE UU mantendrá su postura coherente sobre el apoyo consistente a Ucrania.

¿La incursión en territorio ruso en Kursk fue acertada?

Es una parte de nuestros planes para recuperar los territorios temporalmente ocupados. ¿Más planes? Sabemos que los hay, nuestro presidente y el Gobierno los tienen, y la operación en la región de Kursk es parte de estos planes.

¿Estuvo Ucrania involucrada en la voladura del gasoducto Nord Stream?

Nosotros no tenemos información, no hay datos que indiquen eso. Lo que puedo decir es que los ucranianos no han organizado esto.

¿Se sentarán a negociar pronto con Rusia?

En algún momento habrá la necesidad de sentarse y hablar con Rusia, pero todavía no ha llegado porque el modo de actuar por parte del líder ruso demuestra que no está listo. Si él quisiera negociar y tener la paz, la mejor forma sería llevar sus tropas a las fronteras internacionalmente reconocidas. Para nosotros esto es clave. Sin ello no hay posibilidad de hablar en serio sobre la paz. Con otro alto el fuego sin la retirada de las tropas rusas del territorio de Ucrania, Rusia ganaría tiempo para rearmarse y completar el reclutamiento militar para lanzar nuevo ataque, aún más brutal. Como víctima de agresión, nuestro país tiene el pleno derecho moral a articular una visión de paz y liderar el proceso de paz. La Fórmula de la Paz propuesta por el presidente Volodimir Zelenski sigue siendo el único plan viable, capaz de restablecer la integridad territorial de Ucrania y garantizar la seguridad y la justicia para toda la comunidad internacional. Esta guerra debe terminar de conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.