Simulacro masivo en Reino Unido: el Gobierno hará sonar los teléfonos el domingo para preparar a la población ante posibles catástrofes

El Gobierno del Reino Unido ha programado un ejercicio nacional de preparación para emergencias que involucrará aproximadamente 87 millones de dispositivos móviles y tablets. La prueba, diseñada para evaluar la capacidad de respuesta ante posibles crisis, permitirá a las autoridades verificar la efectividad de los sistemas de comunicación masiva.

El simulacro contempla la emisión simultánea de una señal sonora y vibración durante diez segundos, acompañada de un mensaje explicativo que aclarará la naturaleza del ejercicio, eliminando cualquier posibilidad de confusión o pánico entre los ciudadanos. Esta iniciativa forma parte del 'Plan de Acción de Resiliencia', cuyo objetivo principal es fortalecer los protocolos de seguridad nacional.

Un simulacro planificado al detalle

El segundo ejercicio nacional de este tipo ha sido cuidadosamente planificado para minimizar problemas inoportunos. La elección del domingo como fecha responde a estrategias que reducen potenciales interferencias, como la ausencia de eventos deportivos de gran envergadura como la Premier League, que no se disputará esta semana debido al parón de selecciones.

"Al igual que la alarma de incendios de su casa o de este edificio, es importante probar estos dispositivos periódicamente", declaró a la BBC Pat McFadden, ministro de Relaciones Intergubernamentales a cargo del plan. En las últimas semanas, el gobierno ha lanzado una campaña informativa para prevenir el pánico, con anuncios en estaciones de tren y señales en autopistas.

Experiencias prevuas en el país

El sistema de alertas móviles del Reino Unido ya ha demostrado su utilidad en situaciones reales. En los últimos dos años, se ha implementado en cinco ocasiones para comunicar avisos locales de emergencia. Un ejemplo notable fue la alerta emitida durante la borrasca Eowyn, que alcanzó a 4,5 millones de personas en Escocia e Irlanda del Norte.

Los procedimientos siguen lineamientos internacionales similares a los de países como Estados Unidos y Japón, donde estos sistemas se reservan para situaciones de riesgo vital para la población. El ejercicio del domingo busca evaluar la eficacia de los canales de comunicación, los tiempos de reacción y la robustez del sistema.