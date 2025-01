Starmer condena la desinformación en redes tras los ataques de Elon Musk

El premier Keir Starmer quería que su primer acto público del año se centrara ayer en sus planes para reformar un sistema nacional de salud al borde del colapso con largas listas de espera. Sin embargo, el foco de atención se centró en su nuevo enfrentamiento con Elon Musk, dueño, entre otros, de Tesla y X (antes Twitter), quien siente verdadera animadversión por el líder laborista. Aunque no pronunció su nombre, el inquilino de Downing Street denunció ayer a los que “extienden mentiras y desinformación” en las redes y “amplifican el discurso de la extrema derecha”, defendiéndose así de los continuos ataques que ha recibido durante los últimos días por parte del magnate multimillonario por un escándalo de los abusos sexuales a menores en el Reino Unido ocurrido hace más de una década.

Musk, quien desempeñará un importante papel como asesor en la nueva administración de Donald Trump, ha acusado al primer ministro británico de ser cómplice del “mayor crimen en masa cometido en la historia del Reino Unido” y de llevar a su país a “la guerra civil”. Asimismo, con el altavoz de la redes sociales, señala que se debería "encarcelar" a la secretaria de Estado de Interior, Jess Phillips, a la que califica como una "apologista del genocidio por violación" y "bruja malvada".

Los ataques comenzaron después de que Phillips rechazara una petición para que el Gobierno liderara una investigación pública sobre la actividad de explotación infantil detectada en la localidad inglesa de Oldham.

"Aquellos que están atacando a Jess Phillips, a quien estoy orgulloso de llamar colega y amiga, no están protegiendo a las víctimas. Jess Phillips ha hecho mil veces más que lo que estos podrían soñar cuando se trata de proteger víctimas de abusos sexuales", apuntó Starmer, quien agregó además que estos ataques contra su compañera buscan "promover la intimidación y las amenazas de violencia, confiando en que los medios de comunicación lo amplifiquen".

Por si la polémica no fuera suficiente, el magnate multimillonario también ha acusado al líder del partido de ultraderecha británico Reform UK, Nigel Farage, de no estar capacitado para seguir en el cargo. A mitad de diciembre, ambos mantuvieron una reunión en medio de los crecientes rumores acerca de una gran donación de 100 millones de dólares (95 millones de euros) que el controvertido empresario estaría dispuesto a realizar al que en su día fue promotor del Brexit, cuya formación aumenta cada día su popularidad en las encuestas.

Sin embargo, entre ambos ha surgido ahora un punto de fricción por sus opiniones ante Stephen Yaxley-Lennon -más conocido como Tommy Robinson-, cofundador de la antigua organización islamófoba Liga de Defensa Inglesa, que lleva en prisión desde octubre por desacato al tribunal y repetir acusaciones falsas contra un refugiado sirio.

Mientras que el líder de Reform UK siempre ha marcado distancias con la línea radical que representa Robinson, uno de los principales alentadores de los disturbios que azotaron al Reino Unido durante el verano, Musk ha sido uno de sus grandes defensores, pidiendo públicamente su liberación de prisión y amplificando sus narrativas islamófobas y de extrema derecha.

Tras la petición de dimisión, Farage no tardó en responder: "Bueno, ¡esto es una sorpresa! Elon (Musk) es un individuo extraordinario, pero en esto me temo que no estoy de acuerdo. Mi opinión sigue siendo que Tommy Robinson -un famoso activista de ultraderecha, ahora encarcelado- no es adecuado para Reform y nunca traiciono mis principios".