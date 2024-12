Starmer trata de relanzar su gobierno con los índices de popularidad por los suelos

Keir Starmer suele encontrarse más cómodo definiéndose a sí mismo como lo que no es, en lugar de lo que es. Puede que la estrategia le valiera durante la campaña electoral ante los comicios de verano, donde se presentaba como la alternativa seria frente al caos de la última etapa de era tory. Pero está claro que necesita otra táctica porque cinco meses después de conseguir mayoría absoluta -algo que se analizó más como derrota conservadora que como triunfo laborista- el primer ministro, cuyo carisma brilla por su ausencia, sigue sin remontar su popularidad. El 53% del electorado se muestra decepcionado con el gobierno.

Su principal objetivo de impulsar el crecimiento económico se ve como algo abstracto, por lo que, a fin de materializarlo en algo más tangible, Starmer presentó ayer su `Plan para el Cambio´, con lo que llamó “hitos mensurables” para mejorar la vida de los ciudadanos. En lo que se consideró como el discurso más importante desde su mudanza a Downing Street, el líder laborista realizó seis promesas para aumentar los niveles de vida en todas las partes del Reino Unido.

Estas pasan por construir 1,5 millones de viviendas y acelerar las decisiones de planificación sobre grandes proyectos de infraestructura; acabar con los retrasos en los hospitales y cumplir con el estándar de que el 92 por ciento de los pacientes sean tratados en 18 semanas; poner de nuevo a la policía en acción (con 13.000 agentes adicionales patrullando los vecindarios); dar a los niños más oportunidades; y alcanzar el 95 por ciento de energía limpia para 2030. Esto último, dijo, para que Reino Unido “no tenga que depender de Rusia” y para que “nunca un tirano como [el presidente ruso, Vladímir] Putin ataque los estándares de vida de las personas trabajadoras”.

En definitiva, Starmer no quiere ser el próximo Joe Biden. El aún presidente estadounidense podía presumir de cifras de Producto Interior Bruto (PIB) envidiables, pero no supo contener la ira de los votantes afectados por la alta inflación que respaldaron a Donald Trump.

Downing Street insiste en que el intento de reorientar el mandato de Starmer no es un “reinicio”, a pesar de que sus encuestas se han desplomado drásticamente. Pero está claro que los sondeos preocupan.

Durante su intervención, con su habitual tono exasperado, el "premier" explicó una vez más las formas en que los conservadores habían fallado al país, utilizando su analogía sobre cómo abordar “la humedad en un hogar utilizando un secador de pelo”, antes de recalcar que había que “estabilizar la economía, arreglar los cimientos, limpiar el desastre, para que podamos llevar al país adelante con nuestras misiones”.

La inmigración, fuera de la lista

El problema es que al establecer una lista de prioridades se deja que otras brillen por su ausencia. Cuando los periodistas le preguntaron por la inmigración, una de las cuestiones que más interesa al electorado, insistió en que la “seguridad fronteriza” era uno de los “fundamentos” que nunca cambiarían, prometiendo que su gobierno “reducirá la inmigración –legal e ilegal– porque eso es lo que quieren los trabajadores y no sólo la inmigración en sí”.

Por otra parte, tampoco puso fecha para destinar el 2,5 por ciento del PIB en defensa, la cuestión que más interesa a Trump. Y asimismo, tampoco se mencionó la promesa anterior de tener la economía del G7 con el crecimiento más rápido.

Las perspectivas económicas de la OCDE publicadas esta misma semana explicarían por qué quiso dejar esto último de lado: se prevé que Estados Unidos y Canadá superen significativamente al Reino Unido en lo que respecta al crecimiento del PIB.

Los asesores del gobierno insisten en que no están aceptando la derrota en un objetivo prácticamente imposible. Aseguran que el crecimiento de los países del G7 sigue siendo la ambición del Reino Unido. Pero aceptan que se necesita un cambio. En este sentido, desde el anonimato, un estratega laborista explicaba a Político que “no es útil” que un gobierno les diga a los votantes “en realidad las cosas van muy bien” cuando simplemente no lo sienten. “Biden tuvo el mayor crecimiento económico del G7 y, sin embargo, los votantes lo expulsaron porque [ellos] no sintieron el impacto”, matiza.

Sam White, quien en la oposición como jefe de gabinete de Starmer ayudó a cambiar la suerte del Partido Laborista, advirtió sobre la magnitud del desafío, dado que los conservadores del núcleo duro y el Partido Reform, del populista de Nigel Farage, están “esperando entre bastidores fingiendo que hay respuestas rápidas y fáciles”. “La pregunta clave es ¿puede este gobierno defenderse de los vendedores de humo con el tiempo suficiente para que su ‘década de renovación’ realmente dé frutos?”, plantea. De momento, las próximas generales no están previstas hasta 2029. Pero si su popularidad no remonta, el premier afronta un grave problema.