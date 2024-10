Suecia quiere enviar a la OTAN 1.200 soldados, seis buques y 24 cazas Gripen

"Una decisión histórica". Así ha sido definida la posición adoptada por el gobierno sueco al presentar ante el parlamento una proposición para enviar a la OTAN 1.200 soldados, seis buques de guerra y 24 aviones de combate Gripen. Por su situación geográfica, Suecia, que hasta hace poco era un país fuera de la Alianza Atlántica, "es crucial para que la OTAN esté presente en nuestra parte de Europa", dijo la ministras de Exteriores

La contribución a la vigilancia aérea de la OTAN implica hasta ocho aviones de combate, que también deberían poder tener base en territorio aliado, y se establece un máximo de 24 aviones de combate que tendrían que estar disponibles para la Alianza. En caso de un posible ataque armado, tanto el batallón reducido sueco en Letonia como los buques de guerra deben poder permanecer y realizar las tareas que se derivan de la planificación operativa de la OTAN, dijeron los ministros en su comparecencia.

Una vez aprobado en el parlamento, el gobierno no tendrá que esperar futuras decisiones del legislativo para cada caso de amenaza en la que se necesite un refuerzo, siempre que no se supere el límite máximo de efectivos establecidos ahora, un total de 1.200 soldados, 24 cazas y seis barcos de guerra. "Se trata de poder actuar rápida y poderosamente en una situación de seguridad que empeora", ha dicho el ministro Jonson, quien dijo que estas aportaciones no debilitan la defensa de Suecia. "Al contrario. Suecia está más segura y la OTAN es más fuerte con nuestra integración", ha explicado.

Suecia y Dinamarca aportarán un batallón a la OTAN durante 2025 para su despliegue en la brigada multinacional presente en Letonia. La mitad de los soldados, unos 600, los enviará Suecia.

Al mismo tiempo, Estocolmo tiene sobre la mesa la petición ucraniana para enviar a Kiev aviones de combate Gripen de fabricación sueca. Este caza, conocido por ser ligero y muy maniobrable, puede llevar a cabo operaciones ofensivas y defensivas y está equipado para llevar varias armas, desde misiles aire-aire Meteor hasta misiles de crucero Taurus y bombas guiadas.

Aunque por ahora se descarta suministrar aviones Gripen a Ucrania, Suecia está adquiriendo piezas para el JAS 39 Gripen por un valor aproximado de 221 millones de dólares, según el ministerio.