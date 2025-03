El Supremo israelí congela el cese del jefe de la inteligencia interior

El Tribunal Superior de Justicia de Israel emitió este viernes una orden judicial temporal, congelando el despido del jefe del Servicio de Inteligencia Interior, Shin Bet, Ronen Bar, votado por el Gobierno hasta que pueda celebrar una audiencia sobre las peticiones presentadas contra esa decisión. Después de que el Gabinete votara la destitución de Bar la noche del jueves, varios partidos de la oposición y otras organizaciones presentaron recursos al Tribunal Supremo en un intento de detener su destitución.

La jueza Gila Canfy Steinitz explicó que su decisión no refleja la posición del tribunal sobre el asunto, sino que trata de evitar una situación irreversible. Agregó que las peticiones serán presentadas ante el tribunal el 8 de abril, dos días antes del presunto último día del mandato de Bar.

El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, respondió: «Honorable juez Canfy Steinitz, Ronen Bar cesará en su cargo el 10 de abril o antes, tras el nombramiento de un jefe permanente del Shin Bet. No tiene autoridad legal para intervenir en esto. Es la autoridad del Gobierno y solo de él. Su orden de suspensión es totalmente inválida. Punto final. El pueblo es el soberano».

Según una encuesta del Canal 12, la mayoría de los israelíes teme por el futuro de la democracia del país. El 63% de los encuestados dijo que teme por el futuro de la democracia, en comparación con el 33% que no está preocupado y el 4% que no está seguro. Entre los votantes de la coalición de Gobierno, el 37 % de los encuestados contestó que estaba preocupado por el futuro de la democracia israelí, en comparación con el 60% que dijo no estarlo.

En contraste con otros socios de la coalición, el ministro del Interior, Moshé Arbel, dijo que «el gobierno israelí liderado por Benjamin Netanyahu no violará las sentencias del tribunal». Tanto Arbel, del partido ultraortodoxo Shas, como otros dos ministros de su formación no participaron en la votación.

Bar fue invitado a responder a las acusaciones, pero no asistió. Sí mandó una carta a los ministros. Argumentó que el jefe del Shin Bet no le debe lealtad al primer ministro sino al pueblo, rechazando las afirmaciones de Netanyahu de que el cese se debe a la falta de confianza.

Por su parte, el Foro Empresarial de Israel, que afirma aglutinar a los líderes de las 200 empresas más grandes del país, anunció si el Gobierno no respetaba la orden de suspensión del Supremo, «llamaremos a todo el pueblo israelí a que deje de respetar las decisiones gubernamentales y paralizaremos la economía israelí».

Uno de los motivos que se señalan para la animadversión contra Bar es que su agencia está investigando los lazos entre tres asesores de Netanyahu y Qatar.

Este viernes se aprobó la publicación de los nombres de los dos sospechosos que fueron detenidos el miércoles para ser interrogados en la investigación, Yonatan Urich y Eli Feldstein.

La investigación se inició tras las revelaciones de que el ex portavoz de Netanyahu, Feldstein (acusado de dañar la seguridad nacional en un caso de robo y filtración de documentos militares), trabajaba para Catar a través de una empresa internacional contratada por Doha para interesar a periodistas israelíes en historias favorables a Catar cuando estaba al servicio de la oficina del primer ministro.

En noviembre pasado, también se informó que Urich y otro asesor, Yisrael Einhorn, realizaron trabajos de relaciones públicas para Catar antes de la Copa Mundial de 2022.