Tensión tras el segundo intercambio de rehenes por prisioneros

En la plaza de los rehenes de Tel Aviv, cientos y cientos de israelíes vitorearon y lloraron mientras veían en una gran pantalla en directo la entrega de las cuatro chicas secuestradas y liberadas por Hamás, en una ceremonia bastante más rápida de lo esperada. Liri Elbag, Daniella Gilboa, Naama Levy y Karina Ariev fueron subidas a un podio, vestidas con ropa militar, se les entregaron bolsas regalo de su cautiverio, en un acto de pretendida normalización de lo sucedido, ellas estaban sonrientes y saludaban con la mano antes de subirse a los coches blancos de la Cruz Roja que las llevaron al punto de encuentro con el ejército israelí. En la plaza de Tel Aviv muchos de los presentes vestían camisetas de color amarillo fluorescente en las que se leía «no estáis solos», un mensaje para todos los cautivos en Gaza y sus familias. Las cuatro, junto con Agam Berger, que permanece aún en cautiverio, fueron secuestradas de la base de Nahal Oz el 7 de octubre de 2023, cuando allí cumplían su servicio militar obligatorio como observadoras. Quince observadoras murieron en la base durante el ataque de Hamás y siete fueron llevadas a Gaza.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, dijo, mientras las liberadas se reunían con sus familias por primera vez, que el Ejército está esperando la liberación del resto de los civiles y soldados que se encuentran en cautiverio. «Agam Berger sigue cautiva en manos de Hamás. Nos hemos comprometido a traerla de vuelta y a garantizar el regreso de todos los rehenes. Los padres se están reuniendo ahora con sus hijas en el centro de recepción de [el kibutz] Re’im. Hemos completado los preparativos para su regreso. Desde allí, seguirán con sus padres hasta el hospital. En la mañana del 7 de octubre, las mujeres soldados actuaron con valentía contra el enemigo. Muchas cayeron en la feroz batalla; abrazamos a las familias y estamos con ellas», dijo Hagari. «Seguimos avanzando en la aplicación del acuerdo para el retorno de los rehenes y esperamos responsablemente la llegada de más rehenes en un futuro próximo. Hamás no ha cumplido su acuerdo de dar prioridad al retorno de las rehenes civiles. Insistiremos en que regresen Arbel Yehud, así como Shiri y los hijos de la familia Bibas, por quienes estamos profundamente preocupados», añadió. El acuerdo pactado el pasado 19 de enero entre Hamás e Israel decía que las primeras liberadas serían civiles. Por cada civil liberada, Israel soltaría de prisión 30 palestinos con condenas leves. Por cada soldado, Israel se comprometió a liberar a 50 presos, de ellos 30 con condenas a cadena perpetua y 20 presos de seguridad. En cuanto las chicas llegaron a suelo israelí, se comenzó el traslado de prisioneros palestinos de la prisión de Ktzi’ot en el desierto del Néguev y de la prisión de Ofer en Cisjordania. Se liberaron 200 presos, algunos fueron llevados a Gaza, otros a Cisjordania, según su procedencia, y otros 70 con sentencias de por vida y considerados especialmente peligrosos por Israel, ingresaron a Egipto y de ahí, serán enviados a otros países.

Cuando las observadoras liberadas estaban ya en territorio israelí, la Oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en concordancia con el estamento de seguridad, comunicó que, dada la violación del acuerdo por parte de Hamás, no permitirán el paso de los gazatíes del sur al norte de la franja, como estaba estipulado en el pacto. No, hasta que se reciba a la civil Arbel Yehud. A los pocos minutos del anuncio de la oficina de Netanyahu, un alto cargo de Hamás declaró a Al Jazeera que Arbel Yehud está viva, en manos de la Yihad Islámica, y que será liberada el próximo sábado. Por ahora no se sabe cuándo, ni si, Israel permitirá el regreso de los gazatíes desplazados al sur del enclave a sus casas, o lo que queda de ellas, en el norte. Se espera que Catar entre en acción negociadora para deshacer este nudo. Una semana después de firmado el alto el fuego, en Israel se ha respirado una tensa calma todos los días. En Gaza, las imágenes en medios sociales mostraban a una población que transmitía alivio y esperanza. El Ejército israelí informó haber disparado en tres ocasiones al aire para prevenir que individuos que se acercaban amenazadoramente a la zona de amortiguación en el perímetro gazatí lo hicieran. Pero sin heridos ni muertos, que se sepa. Se sabe que todos estos días las negociaciones y los tira y aflojas entre las partes continúan. Una delegación israelí estuvo en El Cairo debatiendo con mediadores puntos particulares de la continuación del acuerdo. Lo planificado es que la primera fase dure cinco semanas más y permita que llegue más ayuda humanitaria al enclave, que se ha visto reducida en los dos últimos días, se desconoce el por qué.