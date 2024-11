The New York Times da un 95% de probabilidad de que gane Trump

El prestigioso The New York Times lleva en su portada un modelo de predicción basado en encuestas y resultados oficiales con el que ofrecen un porcentaje de posibilidades de victoria de cada uno de los candidatos. Según este modelo, el magante estadounidense estaría a punto de volver a la Casa Blanca, ya que estima que tiene un 95% de probabilidades de ganar las elecciones, pese a que todavía no se conocen los datos definitivos en los estado clave.

Es probable que estos siete estados, que representan 93 votos del colegio electoral,decidan el ganador de las elecciones. Harris necesita 44 de estos votos electorales en el campo de batalla para ganar las elecciones, suponiendo que ambos candidatos ganen en todos los estados donde las encuestas los muestran con ventajas significativas. Trump necesita 51.

Además, el diario estadounidense estima, a falta de resultados oficiales, que los republicanos sumarán 306 votos electorales frente a los 236 de los demócratas.