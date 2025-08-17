La estafa que indigna Italia: le roban una cartera con 500 euros y tras comprarle agua le ofrecen propina

En la tarde de ayer, un inusual robo sacudió la tranquilidad de la pizzería La Terrazza, en Solighetto (Treviso, Italia). Dos delincuentes llevaron a cabo un plan meticuloso que les permitió apoderarse 500 euros con una estrategia simple como efectiva.

Los sospechosos, un hombre joven y otro de aproximadamente sesenta años, entraron al establecimiento solicitando amablemente dos botellas de agua, ocultando bajo una fachada de normalidad sus verdaderas intenciones.

La ejecución del robo

El método empleado por los ladrones estuvo cuidadosamente calculado. Mientras uno utilizaba una cartera llena de efectivo como distracción, su cómplice se apoderaba sigilosamente del botín. Las cámaras de seguridad capturaron cada detalle: mientras la víctima atendía a los delincuentes, uno de ellos accedió discretamente al bolso y extrajo la billetera con dinero en efectivo y tarjetas de crédito.

Tras consumar el robo, los hombres pagaron las botellas y abandonaron el lugar sin levantar sospechas. Sin embargo, Mirko Padoin, un influencer local, desempeñó un papel clave en la difusión del hecho: al compartir en redes sociales la imagen de los sospechosos, logró que al menos uno de ellos fuera reconocido poco después en un centro comercial cercano.