Tres detenidos en Italia por la violación grupal a una joven residente en España: obligaron a su pareja a marcharse

Una agresión sexual violenta que tuvo lugar hace un mes, la noche del ocho de julio en las instalaciones abandonadas del antiguo aeropuerto Gino Allegri de Padua ha culminado con la detención de tres jóvenes de origen norteafricano, acusados de violación en grupo, robo y amenazas. Las detenciones se produjeron entre el 19 de julio y el 6 de agosto, gracias a la labor de la brigada móvil de la policía local. Los detenidos, todos con antecedentes penales previos, fueron identificados como tunecinos con un historial de delitos violentos.

Esa noche, una joven marroquí de 19 años y su pareja, un joven argelino de 22, ambos residentes en España, se habían visto obligados a pernoctar en uno de los edificios abandonados de la zona tras perder el último tren. Pero el descanso improvisado se vio interrumpido por tres individuos armados con cuchillos.

Los atacantes habían obligado al joven a marcharse bajo amenaza, dejando sola a la chica. Entonces, le han arrebatado el teléfono móvil y el dinero que llevaba —25 euros—, y la han trasladado a otro edificio cercano. Allí, dos de ellos la han agredido sexualmente, mientras el tercero vigilaba. Antes de huir, la han amenazado para que no avisara a la policía.

A pesar del trauma, la joven ha logrado recuperar su teléfono y ha notado múltiples llamadas de su pareja, quien, tras escapar, había alertado a las autoridades. También varios vecinos, al oír los gritos, han dado aviso a la policía. Cuando los agentes habían llegado, los agresores ya habían escapado, iniciándose así una intensa búsqueda.

Los tres implicados tenían antecedentes

Las detenciones se han logrado gracias al trabajo coordinado de la policía, que ha conseguido localizar a los sospechosos a lo largo de las semanas siguientes. El primero en ser arrestado, el 19 de julio, ha sido un joven tunecino nacido en 2006 con un largo historial delictivo desde su adolescencia. En 2024, ha sido condenado a más de dos años de prisión por robo a un menor y posesión de objetos robados. Tras su liberación, ha sido internado en un centro de reclusión de Gradisca d'Isonzo, de donde se ha fugado en marzo. En Padua, entre junio de 2024 y mayo de 2025, se ha vinculado a múltiples robos, entre ellos, el uso de gas pimienta contra estudiantes, asaltos a transeúntes y robos con violencia a mujeres.

El segundo detenido, también tunecino, nacido en 2005, ha sidoarrestado el 1 de agosto. Tiene antecedentes por la receptación de bicicletas robadas y está acusado de los mismos delitos relacionados con el ataque del 8 de julio.

El tercer implicado, otro joven tunecino nacido en 2006, tiene antecedentes por robo y agresiones, incluyendo hurtos agravados en supermercados. Ha sido capturado el 6 de agosto y trasladado a la prisión de Due Palazzi.