Trump anunciará hoy su primer "gran acuerdo comercial": ¿será con el Reino Unido?

Donald Trump está a punto de anotarse su primer tanto en la turbulenta guerra comercial con medio mundo. O, al menos, eso es lo que anunciado el presidente estadounidense, que ha anunciado en sus redes sociales que este jueves comunicará "un gran acuerdo comercial" con una potencia extranjera. El mandatario no ha especificado quién será el socio comercial, pero la prensa internacional da por hecho que se trata del Reino Unido.

En este sentido, fuentes consultadas por medios estadounidenses como 'The New York Times' han señalado que el acuerdo se cerrará con Londres, con quien lleva negociando de forma discreta varias semanas. La prensa británica también especula con esta posibilidad.

"Gran conferencia de prensa mañana a las 10.00 horas (hora local) en el Despacho Oval sobre un gran acuerdo comercial con representantes de un gran y muy respetado país. ¡El primero de muchos!", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca en un breve mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.

La Administración Trump ha sugerido que está en negociaciones activas con Reino Unido, India, Corea del Sur y Japón. En la víspera, el principal asesor comercial de la Presidencia, Peter Navarro, dijo que sospechaba que Londres podría ser el primer Gobierno en firmar un acuerdo comercial con Washington, según Europa Press.

"No sé si será primero Reino Unido o India, pero tenemos un pequeño giro en la historia de India, lo que puede ralentizar las cosas allí, pero puedo asegurar al pueblo estadounidense que habrá acuerdos, y serán muy buenos para el pueblo estadounidense", dijo Navarro en declaraciones a CNN, en referencia a los ataques de Nueva Delhi contra territorio paquistaní.

Sin embargo, este miércoles por la noche tres personas cercanas al acuerdo han confirmado a 'The New York Times' que el acuerdo será entre Washington y Londres, a pesar de que la Casa Blanca no ha querido confirmar estas informaciones.

A lo largo de las últimas semanas, la Casa Blanca ha dejado fuera de su beligerante y agresiva política comercial al Reino Unido (a diferencia de lo que ha hecho, por ejemplo, con la Unión Europea o China), un trato diferenciado que avala la posibilidad de que sea con Gran Bretaña con quien se selle el primer acuerdo comercial.

Ambos países han discutido la reducción de los aranceles británicos sobre los automóviles y productos agrícolas estadounidenses, así como la eliminación de los impuestos británicos sobre las empresas tecnológicas estadounidenses. Reino Unido también ha estado negociando con la Unión Europea y recientemente ha llegado a un acuerdo comercial con India.